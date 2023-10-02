«Аэрофлот» объявил о компенсации пассажирам за задержку авиарейсов

Компенсационные мили будут неквалификационными, однако их можно впоследствии обменять на квалификационные. Для получения компенсации пассажиры должны быть зарегистрированы в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Система компенсаций будет автоматически активирована, если номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации потребуется отправить соответствующий онлайн-запрос с темой «Задержка рейса». Такие запросы будут приниматься в течение месяца с момента задержки авиарейса.