«Аэрофлот» объявил о компенсации пассажирам за задержку авиарейсов

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Пассажиры смогут получать мили в рамках программы лояльности «Аэрофлот Бонус» дополнительно к уже существующим мерам, предусмотренным законодательством России.
Согласно информации, предоставленной компанией «Аэрофлот», пассажиры будут возмещать компенсационными милями задержки рейсов по вине авиакомпании. За задержку продолжительностью от двух до четырех часов клиенты получат две тысячи миль. За задержку от четырех до восьми часов компенсация составит три тысячи миль, а за более чем восемь часов задержки — четыре тысячи, передает gorod55.ru.
Топ-менеджмент компании подчеркивает, что эти компенсации направлены на повышение уровня обслуживания и лояльности пассажиров. Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский поясняет, что введение дополнительных миль «Аэрофлот Бонус» призвано увеличить размер компенсации для путешественников и стимулировать авиаперевозчика поддерживать высокий уровень пунктуальности. Сергей Александровский напомнил, что «Аэрофлот» находится в лидирующей позиции в национальных и мировых рейтингах авиакомпаний по пунктуальности.
Компенсационные мили будут неквалификационными, однако их можно впоследствии обменять на квалификационные. Для получения компенсации пассажиры должны быть зарегистрированы в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Система компенсаций будет автоматически активирована, если номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации потребуется отправить соответствующий онлайн-запрос с темой «Задержка рейса». Такие запросы будут приниматься в течение месяца с момента задержки авиарейса.
За прошедший год «Аэрофлот», являясь крупнейшей авиакомпанией в России, перевез более 20 миллионов пассажиров, а при учете других авиакомпаний группы («Победа» и «Россия») этот показатель увеличился вдвое.