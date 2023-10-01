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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Жительница Тюмени сбежала от мужа-абьюзера за тысячу километров, но это ее не спасло

Жительница Тюмени сбежала от мужа-абьюзера за тысячу километров, но это ее не спасло

1 октября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Девушка познакомилась с тираном в 2015 году. От первого брака у Юлии была дочь, Сергей ее принял как родного ребенка. В начале семейной жизни все было хорошо, однако после рождения совместного ребенка, в 2017 году, супруга словно подменили.
Сюжет
Дети

Мужчина начал регулярно выпивать. А в один из своих пьяных загулов ударил девушку. Тогда у нее лопнуло терпение — абьюзера она выгнала из дома, но Сергей регулярно подстерегал супругу у подъезда, угрожал убийством. Кроме того, отключал электричество в квартире, заливал клей в замочную скважину.

Обращения в прокуратуру, полицию результатов не давали. Женщина связывает это с тем, что экс-супруг является бывшим сотрудником МВД и СК и имеет связи. Ранее он был уволен из органов из-за взяточничества — ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.

От безысходности девушка решила переехать с детьми в другой регион — в Новороссийк. Однако и там бывший муж ее нашел. По словам тюменки, он неделю сидел в автомобиле возле их подъезда и держал в страхе.

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В настоящее время по ряду причин Юлия вернулась в Тюмень. Девушка уже написала обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с целью защитить детей и себя от неадекватного мужа-тирана, пишет тг-канал Shot.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в феврале 2022 года мужчина до смерти избил свою супругу, многодетную мать. Чтобы скрыть свою причастность к убийству, он положил тело в сумку и отвез в лес. Спустя несколько дней убийцу задержали и отправили в СИЗО. До судебного заседания он не дожил — скончался в тюремной больнице от пневмонии.

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