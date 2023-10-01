Жительница Тюмени сбежала от мужа-абьюзера за тысячу километров, но это ее не спасло

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в феврале 2022 года мужчина до смерти избил свою супругу, многодетную мать. Чтобы скрыть свою причастность к убийству, он положил тело в сумку и отвез в лес. Спустя несколько дней убийцу задержали и отправили в СИЗО. До судебного заседания он не дожил — скончался в тюремной больнице от пневмонии.