Жительница Тюмени сбежала от мужа-абьюзера за тысячу километров, но это ее не спасло

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Мужчина начал регулярно выпивать. А в один из своих пьяных загулов ударил девушку. Тогда у нее лопнуло терпение — абьюзера она выгнала из дома, но Сергей регулярно подстерегал супругу у подъезда, угрожал убийством. Кроме того, отключал электричество в квартире, заливал клей в замочную скважину.
Обращения в прокуратуру, полицию результатов не давали. Женщина связывает это с тем, что экс-супруг является бывшим сотрудником МВД и СК и имеет связи. Ранее он был уволен из органов из-за взяточничества — ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.
От безысходности девушка решила переехать с детьми в другой регион — в Новороссийк. Однако и там бывший муж ее нашел. По словам тюменки, он неделю сидел в автомобиле возле их подъезда и держал в страхе.
В настоящее время по ряду причин Юлия вернулась в Тюмень. Девушка уже написала обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с целью защитить детей и себя от неадекватного мужа-тирана, пишет тг-канал Shot.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в феврале 2022 года мужчина до смерти избил свою супругу, многодетную мать. Чтобы скрыть свою причастность к убийству, он положил тело в сумку и отвез в лес. Спустя несколько дней убийцу задержали и отправили в СИЗО. До судебного заседания он не дожил — скончался в тюремной больнице от пневмонии.