В Тюмени сезон Лиги дворового спорта закрыли товарищеским матчем

Posted 1 октября, 12:33
Published 1 октября, 12:33
Modified Сегодня, 01:05
Updated Сегодня, 01:05
В рамках закрытия сезона проходит самый массовый турнир по шахматам в истории дворового спорта. Одновременно за 62 доски сели сильнейшие игроки сезона.
На поле в товарищеском матче встретились команда исполнительных муниципальных органов власти, капитаном которой стал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, и команда лиги дворового Матч завершился со счетом 3:0 в пользу чиновников.
Руководитель Лиги дворового спорта России Егор Южаков: «Главное, что все получили положительные эмоции. Гости должны всегда побеждать, а мы гостеприимный проект. Его задача — быть реализованным в каждом субъекта Российской Федерации. Мы достигли серьезных результатов за сезон. Более 200 мероприятий было организовано. Более 10 тысяч человек приняло участие в них. 110 человек трудятся, чтобы проект развивался. Впереди зимний сезон, работы еще больше. До встречи во дворах вашего города».