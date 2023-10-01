В Тюмени сезон Лиги дворового спорта закрыли товарищеским матчем

Руководитель Лиги дворового спорта России Егор Южаков: «Главное, что все получили положительные эмоции. Гости должны всегда побеждать, а мы гостеприимный проект. Его задача — быть реализованным в каждом субъекта Российской Федерации. Мы достигли серьезных результатов за сезон. Более 200 мероприятий было организовано. Более 10 тысяч человек приняло участие в них. 110 человек трудятся, чтобы проект развивался. Впереди зимний сезон, работы еще больше. До встречи во дворах вашего города».