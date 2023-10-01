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Posted 1 октября, 12:33

Published 1 октября, 12:33

Modified Сегодня, 01:05

Updated Сегодня, 01:05

В Тюмени сезон Лиги дворового спорта закрыли товарищеским матчем

В Тюмени сезон Лиги дворового спорта закрыли товарищеским матчем

1 октября 2023, 12:33
Фото: 1MI
В Тюмени подвели итоги летнего сезона Лиги дворового спорта России. Лучшим спортсменам вручили медали и кубки. Награды получили представители всех направлений, которые включены проект: шахматы, футбол, волейбол и стритбол, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО

В рамках закрытия сезона проходит самый массовый турнир по шахматам в истории дворового спорта. Одновременно за 62 доски сели сильнейшие игроки сезона.

На поле в товарищеском матче встретились команда исполнительных муниципальных органов власти, капитаном которой стал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, и команда лиги дворового Матч завершился со счетом 3:0 в пользу чиновников.

Руководитель Лиги дворового спорта России Егор Южаков: «Главное, что все получили положительные эмоции. Гости должны всегда побеждать, а мы гостеприимный проект. Его задача — быть реализованным в каждом субъекта Российской Федерации. Мы достигли серьезных результатов за сезон. Более 200 мероприятий было организовано. Более 10 тысяч человек приняло участие в них. 110 человек трудятся, чтобы проект развивался. Впереди зимний сезон, работы еще больше. До встречи во дворах вашего города».

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