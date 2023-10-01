В Тюмени озвучили список самых востребованных специалистов. Сколько им будут платить?

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным департамента труда и занятости Тюменской области, в сфере образования требуются более 3,7 тысяч специалистов. Размер заработной платы учителя, в частности, от 18,8 тысяч до 50 тысяч рублей. Воспитателям готовы платить до 45 тысяч рублей.
Также в регионе свободы более 1,5 тысяч вакансий водителей автотранспорта. Здесь заработок составляет от 30 до 226 тысяч рублей. Самую высокую зарплату обещают водителю автомобиля, готовому к службе по контракту 226 тысяч рублей.
Для поваров и подсобным рабочих открыты сегодня 1033 и 400 вакансий соответственно. Размер заработной платы от 18,8 до 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер среднего заработка за год вырос на 14,9% и достиг 72,9 тысяч рублей. Это больше, чем в среднем по России на 1,5 тысячи рублей.