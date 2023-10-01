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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

Какие специалисты наиболее востребованы в Тюменской области осенью 2023 года

В Тюмени озвучили список самых востребованных специалистов. Сколько им будут платить?

1 октября 2023, 10:17
Фото: 1MI

Какие специалисты наиболее востребованы в Тюменской области осенью 2023 года

В него вошли педагоги, воспитатели водители, подсобные рабочие и разнорабочие, а также повара. Такие данные опубликовал кадровый центр «Работа России».

По данным департамента труда и занятости Тюменской области, в сфере образования требуются более 3,7 тысяч специалистов. Размер заработной платы учителя, в частности, от 18,8 тысяч до 50 тысяч рублей. Воспитателям готовы платить до 45 тысяч рублей.

Также в регионе свободы более 1,5 тысяч вакансий водителей автотранспорта. Здесь заработок составляет от 30 до 226 тысяч рублей. Самую высокую зарплату обещают водителю автомобиля, готовому к службе по контракту 226 тысяч рублей.

Для поваров и подсобным рабочих открыты сегодня 1033 и 400 вакансий соответственно. Размер заработной платы от 18,8 до 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер среднего заработка за год вырос на 14,9% и достиг 72,9 тысяч рублей. Это больше, чем в среднем по России на 1,5 тысячи рублей.

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