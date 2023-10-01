В Тюмени определили лучших водителей мусоровозов и сортировщиков

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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— Сегодня мы впервые в России выбираем лучших специалистов-сортировщиков, а состязания для экипажей мусоровозов проведем на межрегиональном уровне. Все собравшиеся здесь по праву будут носить звания участников и победителей первого подобного конкурса профмастерства в истории, — говорит Константин Фрумкин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ХКЭС» — управляющей организации «Тюменское экологическое объединение»
Тюмень по праву стала площадкой для проведения межрегионального состязания. Наша область одна из лидеров страны по реализации экологической реформы и формированию успешной модели комплексной системы обращения с отходами. Сегодняшнее состязание призвано подчеркнуть значимость труда работников сферы и их вклад в экологическое благополучие России.
— Я рад, что этот конкурс проводится именно у нас, в Тюмени. Хотелось бы подчеркнуть, как важна работа профессиональных водителей и сортировщиков, иногда она не заметна, но когда происходит сбой все сразу обращают внимание, — прокомментировал Владимир Кильтау, заместитель главы города Тюмени.
— В нашей стране живет 150 миллионов человек и только 200 тысяч из них ежедневно, в режиме 24/7 убирают, чистят, сортируют, компостируют отходы, делают чистыми наши города и улицы. Сегодняшние участники лучшие из лучших, которые готовы показать уровень нашей профессии. Этот труд, возможно, не так заметен, но наши специалисты достойны чтоб их уважали и ими гордились, — убежден Руслан Габайдуллин, исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна». — Я хотел бы, чтоб тюменский опыт переняли в других федеральных округах и подобные конкурсы проводились по всей России.
Восемь команд экипажей мусоровозов из Тюменской, Свердловской областей и ХМАО-Югры в первом туре должны были показать знания правил дорожного движения. Второй тур — творческий конкурс, общий для экипажей и сортировщиков. Каждая команда выступила с собственной визиткой, где показали, что талантливые люди талантливы во всем. Судьям и болельщикам показали две театрализованные сказки, прочитали экологический реп, авторские стихи, примерили на себя роли Фиксиков, пели песни и даже устроили дефиле в нарядах из переработанных материалов. К слову, культура использования переработанного сырья чувствовалась во всем мероприятии, даже коробочка откуда на жеребьёвке участники тянули номерки, была сделана юными гостями тюменского экодома.
Тратим этапом шло скоростное маневрирование с элементами, имитирующими работу мусоровоза в реальных условиях. Участники перед началом скептически оглядывали трассу, но большинство признались, что не волнуются и даже заранее специально не готовились. На улицах города можно встретить задачки и посложнее.
— Я за рублем с шести лет, как только начал дотягиваться до педалей папа во время поездок в деревню учил меня водить, — говорит Валерий Спиркин, водитель мусоровоза из Тобольска. — Уже 15 лет я работаю с большегрузами, пять из них за рулем мусоровоза. Волновался наверно только первые месяцы, сейчас по родному городу могу проехать, наверно, даже с закрытыми глазами. Уже знаешь на какой улице узкий проезд, где люди любят ставить машины в неположенных местах. Жена все тоже не могла понять, как я маневрирую в таких ограниченных пространствах, посадил ее в кабину и стало ясно, что из наших машин прекрасный обзор, даже если вы сядете, наверняка быстро привыкнете, главное почувствовать габариты машины и хорошо знать город. Конечно, наша работа стала бы чуточку легче, если бы люди помнили о нас и не загораживали проезды во дворах и не оставляли мусор возле контейнерных площадок.
Трассу из восьми упражнений нужно было пройти без ошибок за наименьшее время. Сначала «колея», где конкурсанты должны передним ходом провести переднее и заднее колеса правой стороны мусоровоза между брусками, не задев их. Далее работа на контейнерной площадке 1,1 куб. м. После нужно задним и передним ходом пройти «змейку», выгрузить мусор из контейнера для твердых коммунальных отходов с ограничением подъезда с двух сторон, проехать между двумя стойками в двадцатиметровом пространстве, собрать отходы из контейнеров евростандарта, произвести выгрузку мусора в ограниченном пространстве и финишировать разместив передние колеса мусоровоза на красной линии шириной 15 см.
Один из инициаторов конкурса, генеральный директор ООО «Сибсервис» Юрий Коев пояснил, что задания хоть и имитируют реальные условия, с которыми экипажи работают каждый день, но пройти трассу не просто, особенно на время. Демонстрацию перед началом этапа проводил член судейской коллегии, водитель с 30-летним стажем, и даже он допустил ошибку на «колее».
— Мы за культуру производства, — говорит Юрий Валерьевич, — регулярно проводим повышения квалификации и обучаем обращению с отходами, есть требования от регионального оператора и контрольно-надзорных органов по работе на контейнерной площадке. Нам нужны профессиональные люди, которые искренне болеют за чистоту города, хотят сделать его лучше. Все эти люди сегодня здесь не только ради победы, но и чтоб доказать, что наша работа на самом деле самая чистая и экологичная, действительно необходимая обществу. Мы планируем проводить конкурс и дальше, уже думаем о том, чтоб в следующем году добавить конкурсы по работе со спецтехникой.
По сумме баллов всех конкурсных испытаний третьем место заняла команда ООО «ТКО-Сервис» (Свердловская область) Илья Куренёв и Виктор Костицин. На втором месте команда ООО «Сибсервис» Максим Бридер и Валерий Убасев. Победителем стала команда ООО» Сибсеривс» Дмитрий Мулыкин и Рамиль Урозаев.
Профессиональное состязание для сортировщиков проводилось среди трех команд из Тюмени, Тобольска и Ишима. На ленту бригадам выгружали контейнеры с перемешанными отходами, за ограниченное время им нужно было рассортировать их по классу и виду. Члены жюри проверяли не только количество сортировки, но и качество. На третьем месте оказалась команда тюменского мусоросортировочного завода, второй стала команда Тобольского МСЗ, а победителями объявили коллектив Ишимского МСЗ.