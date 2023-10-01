В Тюмени определили лучших водителей мусоровозов и сортировщиков

— Я за рублем с шести лет, как только начал дотягиваться до педалей папа во время поездок в деревню учил меня водить, — говорит Валерий Спиркин, водитель мусоровоза из Тобольска. — Уже 15 лет я работаю с большегрузами, пять из них за рулем мусоровоза. Волновался наверно только первые месяцы, сейчас по родному городу могу проехать, наверно, даже с закрытыми глазами. Уже знаешь на какой улице узкий проезд, где люди любят ставить машины в неположенных местах. Жена все тоже не могла понять, как я маневрирую в таких ограниченных пространствах, посадил ее в кабину и стало ясно, что из наших машин прекрасный обзор, даже если вы сядете, наверняка быстро привыкнете, главное почувствовать габариты машины и хорошо знать город. Конечно, наша работа стала бы чуточку легче, если бы люди помнили о нас и не загораживали проезды во дворах и не оставляли мусор возле контейнерных площадок.