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В Тюмени неуправляемый КамАЗ с щебнем едва не врезался в жилой дом

В Тюмени неуправляемый КамАЗ с щебнем едва не врезался в жилой дом

1 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
В Тюмени КамАЗ, груженный щебнем, выехал с территории парковки, снес ворота и покатился в сторону многоэтажного жилого дома. За рулем транспортного средства водителя не было.
Видео: Тюмень № 1

ЧП удалось избежать благодаря прохожему — мужчина, увидев происходящее, оперативно сориентировался, запрыгнул в кабину большегруза и остановил его. Инцидент произошел во дворе дома по улице Амурской, 39, передает тг-канал «Тюмень № 1».

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Голышманово водитель Renault Sandero сбил 10-летнего школьника, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был доставлен с травмами в больницу.

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