В Тюмени неуправляемый КамАЗ с щебнем едва не врезался в жилой дом

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 07:04
ЧП удалось избежать благодаря прохожему — мужчина, увидев происходящее, оперативно сориентировался, запрыгнул в кабину большегруза и остановил его. Инцидент произошел во дворе дома по улице Амурской, 39, передает тг-канал «Тюмень № 1».
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Голышманово водитель Renault Sandero сбил 10-летнего школьника, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был доставлен с травмами в больницу.