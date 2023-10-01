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В Тюмени хулиганы чуть не убили сброшенными с крыши камнями маленького ребенка

В Тюмени хулиганы чуть не убили сброшенными с крыши камнями маленького ребенка

1 октября 2023, 06:34
Фото: 2 ГИС
В Тюмени подростки едва не убили булыжниками прохожих. Хулиганы кидали камни с крыши девятиэтажного дома по улице Республики, 164. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
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Дети
«Гуляли с ребенком в этом парке Теннисистов, когда перед нами разбился о землю огромный камень. Смотрю, а на крыше девятиэтажки какие-то подростки кидают камни прямо в людей. Еще немного и попали бы в голову ребенку или мне. Не знаю, какие силы нас оберегли», -пожаловалась тюменка в сообществе ЧС Тюмень.

По словам девушки, каким образом дети попали на крышу — неизвестно. Также неясно, почему вход на нее открыт. Тюменка сообщила, что по данному факту уже обратилась в полицию.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подростки сбросили булыжник с 23-го этажа дома по улице Московский тракт огромный камень. Булыжник разбился около входа в подъезд жилого дома. После инцидента мальчики убежали. По счастливой случайности тогда никто не пострадал.

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