В Тюмени хулиганы чуть не убили сброшенными с крыши камнями маленького ребенка

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
«Гуляли с ребенком в этом парке Теннисистов, когда перед нами разбился о землю огромный камень. Смотрю, а на крыше девятиэтажки какие-то подростки кидают камни прямо в людей. Еще немного и попали бы в голову ребенку или мне. Не знаю, какие силы нас оберегли», -пожаловалась тюменка в сообществе ЧС Тюмень.
По словам девушки, каким образом дети попали на крышу — неизвестно. Также неясно, почему вход на нее открыт. Тюменка сообщила, что по данному факту уже обратилась в полицию.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подростки сбросили булыжник с 23-го этажа дома по улице Московский тракт огромный камень. Булыжник разбился около входа в подъезд жилого дома. После инцидента мальчики убежали. По счастливой случайности тогда никто не пострадал.