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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

Тюменка на два месяца впала в кому после родов

«Увезли как овощ»: тюменка впала в кому после родов

1 октября 2023, 04:24
Фото: 1MI

Тюменка на два месяца впала в кому после родов

25-летняя жительница Ишима впала в кому на два месяца после родов. Акнур Сактаганова провела все это время под аппаратом ИВЛ. В настоящее время девушка все еще не пришла в норму — она не может говорить, двигать руками ногами, держать голову.

По словам родных ишимки, беременность проходила без осложнений — имелись только небольшие отклонения в анализах мочи.

«Когда она лежала в больнице, то начала отекать, скакало давление, температура. Врачи сделали КГТ плода, результаты были плохие. Кесарево сделали экстренно. После этого она впала в кому. Пришла в роддом своими ногами, а потом ее увезли как овощ. И врачи не могут назвать причину всего этого», — рассказала тетя пострадавшей 72.RU.

Девушку перевезли сначала с перинатальный центр Тюмени, а потом в Клинический институт мозга в Березовском (Свердловская область). Из комы вывести удалось, но нормализовать состояние — нет.

По словам родных, сначала ее лечили бесплатно, а после сказали оплачивать в сутки 25 тысяч рублей. Поскольку у семьи нет таких денежных средств, пришлось вернуть девушку в Тюмень, в областную больницу № 1. В настоящее время медики решают — что делать дальше с Акнур.

«Когда решат вопрос с трахеостомой и калостомой, нам врачи сказали забирать ее домой. А нам куда? Она вся в трубках, проводах. Ей требуется медицинский уход.Хочется поставить ее на ноги. Акнур нужна реабилитация, мы ищем центр. Нам нужна помощь. Чтобы она могла говорить, видеть, взять на руки своего ребенка, прижать к себе», — посетовала родственница Акнур.

К счастью, сын у Акнур родился здоровый. Сейчас он живет с мамой девушки в деревне Ершово Ишимского района — она оформила над ним опекунство.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить хозяйку косметического салона, по вине которой клиентка заведения получила травму. Как выяснилось, в салоне проводили лифтинговую подтяжку на аппарате, который для такой процедуры не предназначен.

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