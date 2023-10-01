«Увезли как овощ»: тюменка впала в кому после родов

Тюменка на два месяца впала в кому после родов

25-летняя жительница Ишима впала в кому на два месяца после родов. Акнур Сактаганова провела все это время под аппаратом ИВЛ. В настоящее время девушка все еще не пришла в норму — она не может говорить, двигать руками ногами, держать голову.