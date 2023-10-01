«Увезли как овощ»: тюменка впала в кому после родов

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
По словам родных ишимки, беременность проходила без осложнений — имелись только небольшие отклонения в анализах мочи.
«Когда она лежала в больнице, то начала отекать, скакало давление, температура. Врачи сделали КГТ плода, результаты были плохие. Кесарево сделали экстренно. После этого она впала в кому. Пришла в роддом своими ногами, а потом ее увезли как овощ. И врачи не могут назвать причину всего этого», — рассказала тетя пострадавшей 72.RU.
Девушку перевезли сначала с перинатальный центр Тюмени, а потом в Клинический институт мозга в Березовском (Свердловская область). Из комы вывести удалось, но нормализовать состояние — нет.
По словам родных, сначала ее лечили бесплатно, а после сказали оплачивать в сутки 25 тысяч рублей. Поскольку у семьи нет таких денежных средств, пришлось вернуть девушку в Тюмень, в областную больницу № 1. В настоящее время медики решают — что делать дальше с Акнур.
«Когда решат вопрос с трахеостомой и калостомой, нам врачи сказали забирать ее домой. А нам куда? Она вся в трубках, проводах. Ей требуется медицинский уход.Хочется поставить ее на ноги. Акнур нужна реабилитация, мы ищем центр. Нам нужна помощь. Чтобы она могла говорить, видеть, взять на руки своего ребенка, прижать к себе», — посетовала родственница Акнур.
К счастью, сын у Акнур родился здоровый. Сейчас он живет с мамой девушки в деревне Ершово Ишимского района — она оформила над ним опекунство.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить хозяйку косметического салона, по вине которой клиентка заведения получила травму. Как выяснилось, в салоне проводили лифтинговую подтяжку на аппарате, который для такой процедуры не предназначен.