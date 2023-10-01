Тюменскому центру «Аванпост» исполнилось 30 лет

В 2022 году по распоряжению Губернатора Тюменской области в центре создан инструкторский отдел, занимающийся подготовкой мобилизованных и резервистов.



«Аванпост» каждый год берет новые вершины — в 2023 году именно на его базе реализуется пилотный в России проект по созданию Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.



