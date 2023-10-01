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Posted 1 октября, 13:12

Published 1 октября, 13:12

Modified Сегодня, 00:55

Updated Сегодня, 00:55

Тюменскому центру «Аванпост» исполнилось 30 лет

Тюменскому центру «Аванпост» исполнилось 30 лет

1 октября 2023, 13:12
Фото: Midjourney
Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» отмечает свой 30-летний юбилей. Создателей, ветеранов, командиров и всех сотрудников организации поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Фото: телеграм-канал Александра Моора

Торжественная встреча в честь юбилея прошла во Дворце культуры «Нефтяник» сегодня, 1 октября. Участие в ней приняли представители ветеранских организаций, органов власти, военнослужащие и выпускники.

Всего за тридцать лет через «Аванпост» прошли более трех ребят, и каждый второй из них выбрал военную службу. Многие в дальнейшем связали свою судьбу с Вооруженными силами Российской Федерации.

«В единстве и преемственности — наша сила. Уверен, что воспитанники „Аванпоста“ на всю жизнь сохранят любовь к родной земле, станут успешными людьми ответственными за судьбу Родины», — отметил глава региона.

В 2022 году по распоряжению Губернатора Тюменской области в центре создан инструкторский отдел, занимающийся подготовкой мобилизованных и резервистов.

«Аванпост» каждый год берет новые вершины — в 2023 году именно на его базе реализуется пилотный в России проект по созданию Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

#Ирина Швецова
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