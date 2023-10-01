Тюменскому центру «Аванпост» исполнилось 30 лет

Posted 1 октября, 13:12
Published 1 октября, 13:12
Modified Сегодня, 00:55
Updated Сегодня, 00:55
Торжественная встреча в честь юбилея прошла во Дворце культуры «Нефтяник» сегодня, 1 октября. Участие в ней приняли представители ветеранских организаций, органов власти, военнослужащие и выпускники.
Всего за тридцать лет через «Аванпост» прошли более трех ребят, и каждый второй из них выбрал военную службу. Многие в дальнейшем связали свою судьбу с Вооруженными силами Российской Федерации.
«В единстве и преемственности — наша сила. Уверен, что воспитанники „Аванпоста“ на всю жизнь сохранят любовь к родной земле, станут успешными людьми ответственными за судьбу Родины», — отметил глава региона.
В 2022 году по распоряжению Губернатора Тюменской области в центре создан инструкторский отдел, занимающийся подготовкой мобилизованных и резервистов.
«Аванпост» каждый год берет новые вершины — в 2023 году именно на его базе реализуется пилотный в России проект по созданию Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.