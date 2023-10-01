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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Под Тюменью пьяный водитель Toyota врезался в Honda, попавшую до этого в ДТП

Под Тюменью пьяный водитель Toyota врезался в Honda, попавшую до этого в ДТП

1 октября 2023, 07:26
Фото: ГИБДД
Двойная авария произошла в субботу вечером в поселке под Тюменью. В Винзили столкнулись Honda, мотоцикл и Toyota.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, водитель Honda не уступил дорогу 16-летнему мотоциклисту (водительское удостоверение у него было). В результате юный байкер получил травму ноги и был госпитализирован в больницу.

В процессе оформления ДТП в стоящую Honda влетел нетрезвый 34-летний водитель Toyota. Показания алкотестера составили 1, 05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что ехал в магазин за водкой.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Голышманово был сбит на пешеходном переходе 10-летний ребенок. С травмами его доставили в больницу.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах
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