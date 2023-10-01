Под Тюменью пьяный водитель Toyota врезался в Honda, попавшую до этого в ДТП

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По предварительным данным, водитель Honda не уступил дорогу 16-летнему мотоциклисту (водительское удостоверение у него было). В результате юный байкер получил травму ноги и был госпитализирован в больницу.
В процессе оформления ДТП в стоящую Honda влетел нетрезвый 34-летний водитель Toyota. Показания алкотестера составили 1, 05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что ехал в магазин за водкой.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Голышманово был сбит на пешеходном переходе 10-летний ребенок. С травмами его доставили в больницу.