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Мобилизованного тюменца осудили за попытку изнасилования

Мобилизованного тюменца осудили за попытку изнасилования

1 октября 2023, 10:48
Фото: 1MI
23-летнего жителя Тюменской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы за самовольное оставление службы и попытку изнасилования.
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Суд

ЧП произошло больше полугода назад, но известно о нем стало только сейчас. В сентябре 2022 года Магаммед был призван в Вооруженный силы РФ в рамках мобилизации. Тюменец подписал контракт и отправился на Украину в зону спецоперации.

Там он находился до 7 декабря, после чего приехал в Тюмень в отпуск на две недели. Спустя полмесяца он отправился обратно на службу, но так как в Миллерово (город в Ростовской области) его никто не встретил, то решил вернуться обратно в Тюмень.

Правда, 2 февраля этого года к нему в дом нагрянула полиция. Как выяснилось, в сентябре 2022 года Магаммед совершил попытку изнасилования. Уже позже стало известно, что 23-летний тюменец также является и уклонистом.

В итоге тюменца приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что двух мобилизованных жителей Тюменской области отправили на 4,5 года в колонию за избиение покупателя в магазине. Им показалось, что последний вел себя нетактично с продавцом.

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