Мобилизованного тюменца осудили за попытку изнасилования

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
ЧП произошло больше полугода назад, но известно о нем стало только сейчас. В сентябре 2022 года Магаммед был призван в Вооруженный силы РФ в рамках мобилизации. Тюменец подписал контракт и отправился на Украину в зону спецоперации.
Там он находился до 7 декабря, после чего приехал в Тюмень в отпуск на две недели. Спустя полмесяца он отправился обратно на службу, но так как в Миллерово (город в Ростовской области) его никто не встретил, то решил вернуться обратно в Тюмень.
Правда, 2 февраля этого года к нему в дом нагрянула полиция. Как выяснилось, в сентябре 2022 года Магаммед совершил попытку изнасилования. Уже позже стало известно, что 23-летний тюменец также является и уклонистом.
В итоге тюменца приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что двух мобилизованных жителей Тюменской области отправили на 4,5 года в колонию за избиение покупателя в магазине. Им показалось, что последний вел себя нетактично с продавцом.