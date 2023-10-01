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Из-за экономии тюменцы вынуждены делать ремонт годами

Из-за экономии тюменцы вынуждены делать ремонт годами

1 октября 2023, 11:20
Фото: 1MI
Жители Тюмени в целях экономии денежных средств начали делать ремонт в своих домах поэтапно. По данным аналитиков «Авито Услуг», за это лето спрос на все ремонтные и отделочные работы в Тюмени вырос на 128%, тогда как на работы «под ключ» только на 14%.

В список самых популярных запросов на ремонтные работы в областной столице вошли изготовление и установка металлоконструкций и кованых изделий (рост спроса в 10 раз по сравнению с 2022 годом), монтаж вентиляционных систем (рост спроса в 11 раз) и натяжных потолков (рост на 201%), укладка плитки (рост на 199%), изоляционные работы (рост на 89%).

Также увеличился спрос от 93 до 206% на услуги по установке дверей, оклейке обоями, на услуги по электрике и сантехнике, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость строительных материалов увеличилась на 4,8%. Цены на мебель выросли на 1,6%.

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