Из-за экономии тюменцы вынуждены делать ремонт годами

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В список самых популярных запросов на ремонтные работы в областной столице вошли изготовление и установка металлоконструкций и кованых изделий (рост спроса в 10 раз по сравнению с 2022 годом), монтаж вентиляционных систем (рост спроса в 11 раз) и натяжных потолков (рост на 201%), укладка плитки (рост на 199%), изоляционные работы (рост на 89%).
Также увеличился спрос от 93 до 206% на услуги по установке дверей, оклейке обоями, на услуги по электрике и сантехнике, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость строительных материалов увеличилась на 4,8%. Цены на мебель выросли на 1,6%.