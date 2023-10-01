Из-за экономии тюменцы вынуждены делать ремонт годами

Жители Тюмени в целях экономии денежных средств начали делать ремонт в своих домах поэтапно. По данным аналитиков «Авито Услуг», за это лето спрос на все ремонтные и отделочные работы в Тюмени вырос на 128%, тогда как на работы «под ключ» только на 14%.