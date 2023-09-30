Жители дома на Лесобазе тонут в нечистотах третьи сутки

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
На протяжении трех суток жильцы звонят в аварийную службу обслуживающую их дом управляющую компанию «Спектр-М», но там либо не отвечают на звонки, либо говорят, что в данный момент сантехники заняты подключением отопления — свободных специалистов нет.
«Канализационная вода выливается из ванны, раковины, унитаза. У нас пол в квартире полностью в воде. Не знаем, что делать. В управляющей компании обещали еще в пятницу отправить сантехника, но он так и не пришел. Я им звоню с четверга, сейчас в УК просто заблокировали мой номер телефона. Позвонила с чужого номера — ответили, сказали, что только в понедельник пришлют бригаду», — жалуется «Нашему Городу» хозяйка одной из пострадавших квартир Светлана.
По словам женщины, в доме невозможно находиться, а вместе с ней живут ее сын, дочь с маленьким ребенком — малышке приходится дышать этими нечистотами.
«Если соседи сверху сливают воду, то она вся приходит к нам в квартиру. Вот сейчас кто-то помылся или постирал, потому что у нас потекла из канализации мыльная вода», — говорит Светлана, едва сдерживая слезы.
Хозяйка пострадавшей квартиры добавляет, что коммунальные проблемы в доме на Судостроителей возникают не впервые, но каждый раз местные жители сталкиваются с бездействием УК.
«Мы хотели поменять управляющую компанию. Но проблема в том, что наш дом никто не хочет брать на обслуживание из-за нерентабельности. Кроме того, в доме проживает много должников, поэтому все от нас отказываются», — отмечает женщина.
Стоит отметить, что отзывы об УК «Спектр-М» крайне негативные. Горожане отмечают, что сотрудники компании не выполняют своих должностных обязанностей и не хотят решать проблемы, дозвониться до УК невозможно.
«Мне кажется эта самая худшая управляющая компания. Они часто меняют своё название, а сотрудники остаются те же, видимо, уходят от ответственности или налогов. Технички у нас вообще не существует уже больше года, хотя мы оплачиваем всё ежемесячно», — жалуются тюменцы.
«Наш Город» связался с единой дежурно-диспетчерской службой по вышеуказанной проблеме — операторы пообещали передать заявку в управляющую компанию. Получить комментарий от УК «Спектр-М» не удалось — в компании никто не ответил на звонок.