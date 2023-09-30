Воспитанники тюменского центра «Родник» подружились с «Движением первых»

«Мы работаем с детьми, которые проходят реабилитацию в „Роднике“. Знакомим их с движением, помогаем с регистрацией, проводим мозговые штурмы и стратсессии. Наша задача — активизировать ребят, чтобы они захотели двигаться дальше, — делится куратор первичного отделения в „Роднике“, социальный педагог Елизавета Богомолова. — Например, не так давно присоединилась к РДДМ Полина Курочкина, она проявила активность в конкурсе и выиграла его! Как победитель, девочка отправилась в Красноярск на Университетскую смену».