Воспитанники тюменского центра «Родник» подружились с «Движением первых»

Posted 30 сентября, 11:42
Published 30 сентября, 11:42
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
С этого года на базе реабилитационного центра «Родник» открылось первичное отделение «Движения первых». Теперь стать участником движения стало проще. У детей с инвалидностью появляются дополнительные возможности проявить себя, новые знакомства и ресурсы для реализации задумок.
«Мы работаем с детьми, которые проходят реабилитацию в „Роднике“. Знакомим их с движением, помогаем с регистрацией, проводим мозговые штурмы и стратсессии. Наша задача — активизировать ребят, чтобы они захотели двигаться дальше, — делится куратор первичного отделения в „Роднике“, социальный педагог Елизавета Богомолова. — Например, не так давно присоединилась к РДДМ Полина Курочкина, она проявила активность в конкурсе и выиграла его! Как победитель, девочка отправилась в Красноярск на Университетскую смену».
Это был ответный визит первых в реабилитационный центр. Не так давно подопечные «Родника» приезжали в региональный штаб РДДМ, где встречались с иппотерапевтом Верой Шашуро. В планах у Тюменского штаба РДДМ повторный визит в центр уже с творческими мастер-классами.