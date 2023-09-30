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Posted 30 сентября, 11:42

Published 30 сентября, 11:42

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Воспитанники тюменского центра «Родник» подружились с «Движением первых»

Воспитанники тюменского центра «Родник» подружились с «Движением первых»

30 сентября 2023, 11:42
Фото: 1MI
Над подопечными реабилитационного центра «Родник» взяли шефство ребята из «Движения первых». Недавно школьники провели здесь спортивный мастер-класс, участие в котором приняли дети с ОВЗ и их родители, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

С этого года на базе реабилитационного центра «Родник» открылось первичное отделение «Движения первых». Теперь стать участником движения стало проще. У детей с инвалидностью появляются дополнительные возможности проявить себя, новые знакомства и ресурсы для реализации задумок.

«Мы работаем с детьми, которые проходят реабилитацию в „Роднике“. Знакомим их с движением, помогаем с регистрацией, проводим мозговые штурмы и стратсессии. Наша задача — активизировать ребят, чтобы они захотели двигаться дальше, — делится куратор первичного отделения в „Роднике“, социальный педагог Елизавета Богомолова. — Например, не так давно присоединилась к РДДМ Полина Курочкина, она проявила активность в конкурсе и выиграла его! Как победитель, девочка отправилась в Красноярск на Университетскую смену».

Это был ответный визит первых в реабилитационный центр. Не так давно подопечные «Родника» приезжали в региональный штаб РДДМ, где встречались с иппотерапевтом Верой Шашуро. В планах у Тюменского штаба РДДМ повторный визит в центр уже с творческими мастер-классами.

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