В Тюмени почти на полтора месяца закроют дорогу из-за строительства развязки

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
Ограничения связаны с работами по переустройству и выносу наружных тепловых сетей попавшими в зону производства работ по строительству съездов развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской.
Альтернативные пути маршрута организуют по улице Курской и Промышленному переулку, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
«Наш Город» писал, что в Тюмени через месяц, 31 октября, откроют движение по улице Ленина, где в настоящее время идут работы в рамках первого этапа реконструкции. Ранее по обновленному участку Ленина планировали запустить движение в конце августа.