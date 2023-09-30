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Published Сегодня, 10:08

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Updated Сегодня, 10:10

В Тюмени почти на полтора месяца закроют дорогу из-за строительства развязки

В Тюмени почти на полтора месяца закроют дорогу из-за строительства развязки

30 сентября 2023, 10:08
Фото: ГИБДД
В Тюмени почти на полтора месяца перекроют движение по улице Волокамской. Участок дороги в районе дома № 10 будет закрыт для движения транспортных средств с 2 октября по 15 ноября.
Фото: ГИБДД

Ограничения связаны с работами по переустройству и выносу наружных тепловых сетей попавшими в зону производства работ по строительству съездов развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской.

Альтернативные пути маршрута организуют по улице Курской и Промышленному переулку, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

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«Наш Город» писал, что в Тюмени через месяц, 31 октября, откроют движение по улице Ленина, где в настоящее время идут работы в рамках первого этапа реконструкции. Ранее по обновленному участку Ленина планировали запустить движение в конце августа.

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