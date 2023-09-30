Тюменские школьники участвуют в онлайн-олимпиаде по ПДД

Posted 30 сентября, 12:23
Published 30 сентября, 12:23
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Олимпиада позволяет проверить и повысить дорожную грамотность школьникам с 1 по 9-е классы. Олимпиада продлится до 15- го октября 2023 года. Она проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Госавтоинспекция призывает детей и родителей повторить ПДД и активно принять участие в олимпиаде. В прошлом году в данном проекте приняли участие более 30-ти тысяч школьников из Тюменской области.
В этом году число ДТП с участием детей в регионе растет. С участием детей-пешеходов произошло 135 ДТП, в них погиб один ребенок, 135 детей ранены.
В Госавтоинспекции уверены, что участие тюменских школьников в олимпиаде позволит снизить дорожную аварийность с участием детей на дорогах региона.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.