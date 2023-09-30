nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Тюменка купила в гипермаркете яйца с сюрпризом

Тюменка купила в гипермаркете яйца с сюрпризом

30 сентября 2023, 11:44
Фото: nashgorod.ru
Необычные яйца с белком, который даже после варки в крутую остается желеобразным, купила на днях жительница Тюмени.
Фото: nashgorod.ru
«Белок у яйца, словно кисель, хотя желток сварен полностью. Вот такие яйца купила сегодня в гипермаркете на Профсоюзной», — пожаловалась тюменка.

Девушка отметила, срок годности у яиц еще нормальный. Кстати, производителем данной продукции является рыбинская птицефабрика ОАО «Волжанин», входящая в тройку лидеров по производству яиц в России.

Фермеры отмечают, что полужидкий белок часто встречается у кроссов — гибридов, которые получены в результате скрещивания петухов одной породы с курами другой. Кроме того, причиной такого качества яиц может быть нехватка питательных элементом в корме для птицы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в продажу поступила крупная партия ветчины «Филейная» известного бренда «Вязанка». Ранее в образцах данного колбасного изделия был обнаружен геном африканской чумы свиней.

Читайте также:
Опасный лифтинг: в Тюмени будут судить хозяйку сети косметологических клиникВ Тюмени почти на полтора месяца закроют дорогу из-за строительства развязкиВ тюменском селе простятся с младшим сержантом, погибшим на СВО
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Продукты
Подпишитесь
Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги
Сегодня, 06:02
«Знаете, где живете?»: 9 из 10 тюменцев не пройдут этот тест на знание истории города
Вчера, 08:45
Регина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»
Сегодня, 05:04
«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство
Вчера, 06:02
Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября
Сегодня, 02:07
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
Вчера, 03:12