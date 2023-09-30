Тюменка купила в гипермаркете яйца с сюрпризом

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
«Белок у яйца, словно кисель, хотя желток сварен полностью. Вот такие яйца купила сегодня в гипермаркете на Профсоюзной», — пожаловалась тюменка.
Девушка отметила, срок годности у яиц еще нормальный. Кстати, производителем данной продукции является рыбинская птицефабрика ОАО «Волжанин», входящая в тройку лидеров по производству яиц в России.
Фермеры отмечают, что полужидкий белок часто встречается у кроссов — гибридов, которые получены в результате скрещивания петухов одной породы с курами другой. Кроме того, причиной такого качества яиц может быть нехватка питательных элементом в корме для птицы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в продажу поступила крупная партия ветчины «Филейная» известного бренда «Вязанка». Ранее в образцах данного колбасного изделия был обнаружен геном африканской чумы свиней.