Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
«Наш город» изучил все закупки Тюменской областной думы в 2023 году и узнал, что местные депутаты не жалеют денег, чтобы восстановить после ДТП дорогие служебные иномарки. Причем стоимость одного такого ремонта чуть меньше, чем цена нового отечественного автомобиля. Также облдума не скупится на закупки цветов к праздникам, фуршеты и собственный пиар в средствах массовой информации.
Более полутора миллионов рублей было потрачено в этом году на ремонт автомобилей, принадлежащих Думе и попавших в ДТП. Большая часть этих денег ушла на восстановление «Тойоты Камри», цветом серебристый металлик, 2014 года выпуска.
«Услуги по восстановительному ремонту автомобиля после дорожно-транспортного происшествия включают в себя кузовной ремонт (комплекс ремонтных воздействий с целью возвращения транспортного средства в первоначальное состояние) и окраску автомобиля (нанесение лакокрасочных материалов на элементы конструкции кузова, подвергшиеся ремонту, а также подготовительные к нему работы)», — сказано в техзадании.
Перечень работ состоит из 90 пунктов. Кроме услуг в него входят комплектующие детали и расходные материалы, которые победитель контракта должен приобрести самостоятельно. Полная стоимость контракта составила 1 269 881 рубль.
Еще 226,3 тысячи рублей ушло на ремонт другой служебной машины, той же марки и цвета, но более старого выпуска — 2009 года. После ДТП автомобилю было выполнено восстановление и покраска капота, а также проведено полное техобслуживание.
Но справедливости ради, в автопарке Тюменской облдумы есть не только старые иномарки. Весной в нем появились новенький микроавтобус «Луидор» за 4,2 миллиона рублей и УАЗ Патриот стоимостью 2 миллиона рублей.
Кстати, в августе этого года президент Владимир Путин в очередной раз потребовал от чиновников, чтобы они пересаживались на отечественные автомобили. Тюменские депутаты, как знали, начали готовиться к этому заранее и помаленьку стали покупать модели российского автопрома.
Однако любой транспорт, как отечественный, так и импортный, должен содержаться в надлежащей чистоте. Поэтому на мойку и химчистку служебных автомобилей облдума потратила уже 850 тысяч рублей и готова отдать еще 2 миллиона. Закупка на услугу уже объявлена.
Заправка казенного транспорта топливом осуществляется также из регионального бюджета. В течение года на дизель и бензин областная дума провела несколько закупок на общую сумму около 10 миллионов рублей. Одним из поставщиков стала тюменская компания «Возрождение». На торгах фирма предложила самую низкую цену, опустив первоначальную стоимость почти на миллион, но свои обязательства поставщик исполнил частично, после чего договор был с ним расторгнут. Обычно такое происходит по двум причинам: если у заказчика больше нет потребности в продукции или если контрагент не в состоянии исполнить свои обязательства по форс-мажорным факторам. Тем не менее уже через пару месяцев «Возрождение» выиграло новый контракт на обеспечение облдумы ГСМ за 5,4 миллиона рублей.
Но и это еще не все. Новый тендер на поставку автомобильного топлива с использованием топливных карт для депутатов объявлен 29 сентября. Первоначальная стоимость контракта составляет 12,6 миллиона рублей. Согласно техзаданию, поставщик должен будет предоставить 7 тыс. литров зимнего дизеля экологического класса, 2 тыс. литров летнего дизеля и в общей сложности 206 тыс. литров бензина.
Народная мудрость гласит, сани готовят летом. Вот и тюменские депутаты начали уже планировать будущие праздничные мероприятия. Недавно на сайте госзакупок региональная дума объявила аукцион на проведение банкетов и кейтеринга за 2,4 миллиона рублей. Поставщик обязан будет «обеспечить оказание услуг по организации питания официальных делегаций, групп или отдельных лиц»:
Меню состоит из алкогольных напитков, десертов, закусок, горячих и холодных блюд. Вот несколько наименований из техзадания: канапе из сыра с виноградом, салат «Цезарь с креветками», бутерброды с сёмгой, расстегай с муксуном, уха из муксуна и лосося, мини-шашлычок с семгой и оливками, индейка под миндальным соусом, эклеры с сырным кремом в шоколадной глазури. Есть в нем и простые пирожки, супы и даже картофельное пюре.
Часть денег из общей суммы пойдет на праздничный банкет с участием местных ветеранов ВОВ и труда. Правда, в документах не указано, чем конкретно их будут кормить.
Гостей нужно не только вкусно накормить, но и где-то спать положить. Приезжие делегации, как принято, размещаются в гостиницах. В этом году Тюменская областная дума выделила на такие расходы 4 миллиона рублей. Из них пока потрачены только 1,5 миллиона рублей. Соответствующий аукцион прошел в сентябре, победила в нем ИП Ширгалиева Э. Х., предложив самую низкую цену за суточное проживание — 21 тысячу рублей.
Известно, что ямальская предпринимательница занимается посуточной сдачей апартаментов в Ноябрьске, Сургуте и Тюмени. Однако в документах, опубликованных на госзакупках, нет точных данных, где она будет размещать гостей облдумы. Также непонятно, сможет ли она выполнить все условия контракта. А они, надо отметить, довольно требовательные. Гостиница должна быть минимум четырехзвездочной и располагаться в центре Тюмени, а номера соответствовать высокому статусу гостя.
«В номере — общее освещение, наличие дополнительных светильников в рабочей зоне, а также наличие кондиционера; телевизора с приемом программ основных телекомпаний мира и гостиничного видеоканала; Wi-Fi доступа к сети Интернет; телефона, с возможностью телефонной связи из номера; санузла (умывальник, унитаз, ванна) с феном, косметическими и банными принадлежностями; холодильник. Двери и окна должны быть с повышенной звукоизоляцией, которая обеспечивает защиту от уличного шума», — указано в описании объекта закупки.
В стоимость суточного проживания также должны входить завтрак со шведским столом, поднос багажа и побудка к определенному времени.
Но не только банкеты, отели и бензин оплачивают тюменские депутаты деньгами налогоплательщиков. Одна из основных статей расходов облдумы — пиар в средствах массовой информации. Особенно народные избранники не скупятся на освещение своей деятельности в телевизионных эфирах. Так ВГТРК за год получила от областной думы семь контрактов на сумму порядка 4,3 миллиона рублей.
Кроме федерального канала, такие договоры заключены с местными ТВ-компаниями и из соседних регионов. По три контракта отданы «Тюменскому времени» — 1,9 миллиона рублей, ОТРК «Югра» — 1,7 миллиона рублей, «Ямал-Медиа» — 1,4 миллиона рублей, «Тюменский край» — 906 тысяч рублей.
Шести подрядчикам достались по два заказа на общую сумму свыше 9,8 миллиона рублей: «Новости Югры» — 454 тысячи рублей, «АИФ-Западная сибирь» — 558 тысяч рублей, «Радио 7» — 520 тысяч рублей, «КП-Тюмень» — 567 тысяч рублей, «Тюменские известия» — 6,7 миллиона рублей, «Тюменская область сегодня» — 1,1 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что 9 миллионов на покупку двух легковушек собирается потратить предприятие, главным акционером которого является правительство Тюменской области.