Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги

Заправка казенного транспорта топливом осуществляется также из регионального бюджета. В течение года на дизель и бензин областная дума провела несколько закупок на общую сумму около 10 миллионов рублей. Одним из поставщиков стала тюменская компания «Возрождение». На торгах фирма предложила самую низкую цену, опустив первоначальную стоимость почти на миллион, но свои обязательства поставщик исполнил частично, после чего договор был с ним расторгнут. Обычно такое происходит по двум причинам: если у заказчика больше нет потребности в продукции или если контрагент не в состоянии исполнить свои обязательства по форс-мажорным факторам. Тем не менее уже через пару месяцев «Возрождение» выиграло новый контракт на обеспечение облдумы ГСМ за 5,4 миллиона рублей.