Правозащитник рассказал, как теряются деньги на платных подписках

«Мой ребенок даже не знал, что оформил платную подписку на какой-то журнал. Произошло это случайно — смотрел мультики и выскочила реклама. Чтобы она не мешала, отключил, нажав на „крестик“. Оказалось, что „крестика“ было два. Один из них действительно убирал рекламу с экрана, а другой — оформлял подписку. Так она и была оформлена. Но дальнейшая хитрость заключалась в том, что никакого оповещения об этом не поступало. И платная подписка нигде не отображалась», — сообщает правозащитник.