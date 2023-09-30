Опасный лифтинг: в Тюмени будут судить хозяйку сети косметологических клиник

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени обвинила медиков в халатности, последствием которой стала смерть ее 13-летнего сына. Подросток скончался от рака крови. Женщина считает, что ее сына можно было спасти, если бы врачи сразу обратили внимание на повышенные показатели в анализе крови.