Опасный лифтинг: в Тюмени будут судить хозяйку сети косметологических клиник

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По данным расследования, москвичка использовала в клинике аппарат для проведения косметологической процедуры SMAS-лифтинг, у которого не было государственной регистрация и маркировки. Девушке было известно, что данный аппарат не является медицинским изделием, предназначенным для оказания косметологических услуг.
Кроме того, предпринимательница договорилась с жительницей Тюмени, не имеющей сертификата врача — косметолога, о проведении ею за денежное вознаграждение SMAS-процедур.
В августе минувшего года в клинику обратилась женщина — тюменка хотела «омолодить» кожу рук при помощи аппарата SMAS. Однако после подтяжки у клиентки салона красоты начались проблемы со здоровьем — развилась нейропатия, которая впоследствии привела к необходимости оперативного вмешательства и длительному расстройству здоровья потерпевшей.
В настоящее время расследование уголовного дела по обвинению жительницы города Тюмени, проводившей процедуры SMAS-лифтинг, завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
27-летняя женщина, организовавшая работу салона SMAS-лифтинга в городе Тюмени, после объявления в розыск задержана на территории Москвы и помещена в СИЗО для дальнейшего этапирования в Тюмень для проведения с ней необходимых следственных действий, сообщили в Следственном комитете.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени обвинила медиков в халатности, последствием которой стала смерть ее 13-летнего сына. Подросток скончался от рака крови. Женщина считает, что ее сына можно было спасти, если бы врачи сразу обратили внимание на повышенные показатели в анализе крови.