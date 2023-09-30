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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

В Тюмени будут судить хозяйку сети косметологических клиник

Опасный лифтинг: в Тюмени будут судить хозяйку сети косметологических клиник

30 сентября 2023, 10:51
Фото: СУ СК России по Тюменской области

В Тюмени будут судить хозяйку сети косметологических клиник

В Тюмени будут судить 27-летнюю жительницу Москвы, владелицу салоны красоты в областной столице. Девушку обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.
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Суд

По данным расследования, москвичка использовала в клинике аппарат для проведения косметологической процедуры SMAS-лифтинг, у которого не было государственной регистрация и маркировки. Девушке было известно, что данный аппарат не является медицинским изделием, предназначенным для оказания косметологических услуг.

Кроме того, предпринимательница договорилась с жительницей Тюмени, не имеющей сертификата врача — косметолога, о проведении ею за денежное вознаграждение SMAS-процедур.

В августе минувшего года в клинику обратилась женщина — тюменка хотела «омолодить» кожу рук при помощи аппарата SMAS. Однако после подтяжки у клиентки салона красоты начались проблемы со здоровьем — развилась нейропатия, которая впоследствии привела к необходимости оперативного вмешательства и длительному расстройству здоровья потерпевшей.

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В настоящее время расследование уголовного дела по обвинению жительницы города Тюмени, проводившей процедуры SMAS-лифтинг, завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

27-летняя женщина, организовавшая работу салона SMAS-лифтинга в городе Тюмени, после объявления в розыск задержана на территории Москвы и помещена в СИЗО для дальнейшего этапирования в Тюмень для проведения с ней необходимых следственных действий, сообщили в Следственном комитете.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени обвинила медиков в халатности, последствием которой стала смерть ее 13-летнего сына. Подросток скончался от рака крови. Женщина считает, что ее сына можно было спасти, если бы врачи сразу обратили внимание на повышенные показатели в анализе крови.

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