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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В Тюмени на остановке в Восточном микрорайоне мужчина пырнул ножом прохожего

«Он спровоцировал»: в Тюмени мужчина пырнул ножом прохожего на остановке

30 сентября 2023, 13:46
Фото: 1MI

В Тюмени на остановке в Восточном микрорайоне мужчина пырнул ножом прохожего

Свидетелями кровавой драмы стали в пятницу вечером жители Тюмени. Около 8 часов вечера на улице 30 лет Победы в районе остановки Сквер Тружеников тыла произошла потасовка между двумя мужчинами.
Видео: ЧП Тюмень

По словам очевидцев, один из мужчин ранил другого ножом. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции, Росгвардии, бригада скорой помощи.

«Раненого положили в машину скорой помощи, а нападающему перебинтовали кисть левой руки. Насколько известно, нападавший оправдывался тем, что тот его спровоцировал», — сообщили очевидцы.

В пресс-службе Росгвардии «Нашему Городу» данный факт подтвердили и отметили, что сотрудники вневедомственной охраны, находящиеся на маршруте патрулирования оказали содействие участковому.

«Нарушители общественного порядка привлечены к ответственности», — отметили в ведомстве.
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