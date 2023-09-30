«Он спровоцировал»: в Тюмени мужчина пырнул ножом прохожего на остановке

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По словам очевидцев, один из мужчин ранил другого ножом. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции, Росгвардии, бригада скорой помощи.
«Раненого положили в машину скорой помощи, а нападающему перебинтовали кисть левой руки. Насколько известно, нападавший оправдывался тем, что тот его спровоцировал», — сообщили очевидцы.
В пресс-службе Росгвардии «Нашему Городу» данный факт подтвердили и отметили, что сотрудники вневедомственной охраны, находящиеся на маршруте патрулирования оказали содействие участковому.
«Нарушители общественного порядка привлечены к ответственности», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что жители дома по улице Широтной жаловались на неадекватного соседа, который ходит с ножом по подъезду и всем угрожает. В полиции уже начали проверку по данному факту.