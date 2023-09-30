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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Для детей из Волновахи организуют путешествие по России за счет Ямала

Для детей из Волновахи организуют путешествие по России за счет Ямала

30 сентября 2023, 11:28
Фото: Правительство ЯНАО
Ребята посетят Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

30 сентября страна отмечает День воссоединения России с четырьмя новыми регионами. Ровно год назад в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

В годовщину губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о том, как субъект помогает подшефному Волновахскому району.

Приближаем момент, когда мирная, полная повседневных забот и маленьких радостей жизнь вернется в Волноваху. Уже многое позади. За год восстановили в районе больше сотни социальных объектов и жилых домов. Сейчас в работе еще 150 объектов, в том числе 94 многоквартирника. Главное, люди поверили, что добро и забота — не просто слова. За ними стоят реальные дела, — отметил глава региона.

Дмитрий Артюхов сообщил о запуске большого трехлетнего проекта путешествий по России для детей из Волновахи. По его словам, ребята побывают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В обозримом будущем список городов будет расширен.

Первая поездка пройдет уже в ноябре. В нее отправятся ученики 7-11 классов. Их ждет знакомство с достопримечательностями, выставки и отдых в знаковых местах страны.

Именно так нужно узнавать Родину — видеть всю ее мощь собственными глазами, чувствовать себя частью общей истории и культуры. Уверен, что такой опыт в юности просто не может оставить равнодушным, — резюмировал Дмитрий Артюхов.
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