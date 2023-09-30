Для детей из Волновахи организуют путешествие по России за счет Ямала

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
30 сентября страна отмечает День воссоединения России с четырьмя новыми регионами. Ровно год назад в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.
В годовщину губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о том, как субъект помогает подшефному Волновахскому району.
Приближаем момент, когда мирная, полная повседневных забот и маленьких радостей жизнь вернется в Волноваху. Уже многое позади. За год восстановили в районе больше сотни социальных объектов и жилых домов. Сейчас в работе еще 150 объектов, в том числе 94 многоквартирника. Главное, люди поверили, что добро и забота — не просто слова. За ними стоят реальные дела, — отметил глава региона.
Дмитрий Артюхов сообщил о запуске большого трехлетнего проекта путешествий по России для детей из Волновахи. По его словам, ребята побывают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В обозримом будущем список городов будет расширен.
Первая поездка пройдет уже в ноябре. В нее отправятся ученики 7-11 классов. Их ждет знакомство с достопримечательностями, выставки и отдых в знаковых местах страны.
Именно так нужно узнавать Родину — видеть всю ее мощь собственными глазами, чувствовать себя частью общей истории и культуры. Уверен, что такой опыт в юности просто не может оставить равнодушным, — резюмировал Дмитрий Артюхов.