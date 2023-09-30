Для детей из Волновахи организуют путешествие по России за счет Ямала

Дмитрий Артюхов сообщил о запуске большого трехлетнего проекта путешествий по России для детей из Волновахи. По его словам, ребята побывают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В обозримом будущем список городов будет расширен.