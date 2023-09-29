Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:14
ТюмГУ имеет широкую сеть университетов-партнеров за рубежом и многие из заключенных с ними соглашений о сотрудничестве предусматривают возможность студенческого обмена. В ТюмГУ есть специальная программа «Семестр за рубежом», но можно поехать на стажировку в индивидуальном порядке.
Именно так поступил Эдуард Бондарев — магистрант второго курса института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO. Сейчас он находится в Сантьяго и принимает активное участие в разработке и улучшении программ студенческого обмена, а также работает над продвижением российского образования за границей.
«Ждать очередного набора по программе „Семестр за рубежом“ у меня, к сожалению, не было возможности, так как на тот момент я перешел на завершающий 2-й курс магистратуры. Я с помощью Центра международного образования ТюмГУ разослал свое резюме в понравившиеся мне вузы-партнеры университета и чилийский вуз был первым, кто оперативно согласился принять меня на научно-исследовательскую стажировку и предоставил необходимые документы», — рассказывает Эдуард.
Он также отметил, что всегда хотел посетить этот далекий регион мира и начать изучать испанский язык как второй иностранный. Кроме того, Университет Бернардо О’Хиггинса предложил Эдуарду поучаствовать в проекте, который был ему близок и обещал стать важным этапом его развития как специалиста.
Эдуард не только участвует в образовательном процессе: ему пришлось изучать специфику системы для реализации проекта, в который он сейчас вовлечен. В двух словах описать все различия в системах образования сложно, но основные пункты обозначить удалось.
«База чилийского образования — это частные вузы, бюджетное финансирование начало внедряться совсем недавно, причем финансирование из бюджета могут получить как государственные, так и частные университеты. Существует довольно много грантов и стипендий на обучение, причем как от государства, так и от самих вузов. Очень распространен кредит на образование», — отметил первое отличие Эдуард.
По его словам, образовательный процесс также сильно отличается. Гуманитарный и естественнонаучный блоки преобладают над остальными. Образовательный цикл сильно растянут: то, что у нас считается средним специальным образованием, в Чили считается высшим: например, обучение на медбратьев и медсестер.
В Чили не отчисляют за неуспеваемость, а просто не переводят на следующий «этап», так как там предусмотрен своего рода ежегодный «членский взнос» за то, что студент числится в университете.
Процесс защиты диссертации отделен от образовательного процесса: студент должен сам все организовать, собрать комиссию, а получение академической степени оплачивается отдельно.
В целом, в образовательном процессе гораздо меньше стандартов: аккредитация стала обязательной совсем недавно. В чилийском высшем образовании на государственном уровне преобладает концепция «vinculación con el medio» — взаимодействия с окружающей средой. Это коммуникация с работодателями, государственными органами, бизнесом и жителями района. По этому показателю вузы также проходят аккредитацию.
«Также я заметил у чилийских университетов большой интерес к международному обмену студентами и совместным исследованиям, что может стать хорошей почвой для сотрудничества с российскими вузами», — подытожил рассказ о чилийской системе образования Эдуард.
Как говорит Эдуард, его вполне устраивает уровень жизни в Чили. в Сантьяго очень приятный климат: даже зимой температура не падает ниже +5 градусов тепла. В столице развитая инфраструктура и сфера услуг, а люди очень приветливые и улыбчивые.
«Удивил подход людей к работе и к жизни в целом. Никто никуда не торопится, и такое слово как „дедлайн“, кажется, никто не знает, все просто наслаждаются жизнью. Это было для меня откровением, что люди настолько по-другому могут относиться к привычным для меня вещам. Считаю, что это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, в такой атмосфере чувствуешь себя комфортно, с другой же — все делается очень медленно, и порой трудно добиться чего-либо в срок, чтобы эффективно выполнять свои обязанности», — рассказывает о чилийцах Эдуард.
Что касается языкового барьера — его удалось преодолеть. Несмотря на то, что далеко не все говорят по-английски, чилийцы относятся с пониманием к тому, что Эдуард начал изучать язык недавно. Отношения, по его словам, складываются отлично: конфликтов не было, а общий язык получается найти всегда.
Чилийцам, как утверждает Эдуард, сложно как-либо идентифицировать русских: в большинстве своем они относятся к нам как к европейцам, а кто-то до сих пор думает, что все русские — коммунисты.
«Все удивляются, когда слышат, что я из России, и я практически не слышу русской речи на улицах. Внимания на меня чилийцы не обращают. Более того, ко мне всегда сначала обращаются по-испански. В Чили очень много потомков европейцев, и в Сантьяго много приезжих иностранцев, поэтому, я не думаю, что сильно выделяюсь в людском потоке», — выразил свое мнение Эдуард.
По словам тюменца, цены на продукты и проезд в Чили не сильно отличаются от московских, но немного выше. Проезд в общественном транспорте стоит около 80 рублей в пересчете на рубли, а вот на такси кататься — дорого.
«Продуктовая корзина на неделю, думаю, обойдется примерно в 5-7 тысяч рублей, но данная цифра, безусловно, зависит от того, какие продукты предпочитаете есть. Жилье также довольно дорогое относительно российских цен, цена сильно зависит от района. Меня удивило, что центр города здесь считается плохим районом. Есть варианты апартаментов для студентов. Сильно повлияла ситуация с курсом. Когда я только приехал, все было дешевле для меня», — рассказывает о тонкостях жизни в Сантьяго студент.
В чилийских магазинах можно встретить необычные продукты. В основном, это фрукты, овощи и специи, которых в России не найти. Например, там продается «pepino dulce» — сладкий огурец. В кафе также много необычных национальных блюд. Но есть в Чили и другие интересные моменты.
«В метро в час пик станции разделяют по цветам, и, чтобы поезда не переполнялись людьми, поезда останавливаются не на каждой станции, а только на станциях своего цвета. На поездах загораются специальные лампочки. Сначала я сильно путался. Также необычным может показаться то, что нужно обязательно спросить при встрече, как у человека дела, даже у незнакомого: таксиста или охранника, например», — поделился чилийскими странностями Эдуард.
Не все студенты готовы решиться уехать из России в другую страну, даже на учебу по программе обмена.
«Я посоветую другим студентам, которые только собираются участвовать в программе обмена, не бояться ехать. Такой опыт сильно расширяет кругозор и дает массу новых возможностей и новых знакомств», — подытожил Эдуард.
Ранее «Наш Город» рассказывал о тюменце, который бросил все и уехал на Бали. Там он занимается строительством, в его подчинении 60 человек.