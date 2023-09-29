Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили

Что касается языкового барьера — его удалось преодолеть. Несмотря на то, что далеко не все говорят по-английски, чилийцы относятся с пониманием к тому, что Эдуард начал изучать язык недавно. Отношения, по его словам, складываются отлично: конфликтов не было, а общий язык получается найти всегда.