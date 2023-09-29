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Витаминный заряд: какие фрукты и овощи есть осенью

Витаминный заряд: какие фрукты и овощи есть осенью

29 сентября 2023, 04:00
Фото: 1MI
Пока мы наслаждаемся спелыми помидорами и ароматными сливами, нужно задуматься, что скоро эти вкусности будут далеки от желаемого. Поэтому давайте впрок наедимся сезонными фруктами и овощами вместе с Системой быстрых платежей и сетью магазинов «Лента».

Посетители магазинов «Лента» до конца октября смогут вернуть 3% рублями от каждой покупки, оплаченной на кассе через Систему быстрых платежей (СБП). Кешбэк будет приходить в течение нескольких дней на счет, с которого была совершена оплата.

Каждый покупатель может выбрать удобный для себя способ оплаты товаров. Первый — расплатиться в одно касание. Для этого нужно приложить смартфон к NFC-табличке, заранее скачав приложение СБПэй и привязав свой банковский счет. Приложение доступно пользователям как Android, так и iOS.

Второй — воспользоваться QR-кодом, который размещен в кассовой зоне, отсканировав его с помощью приложения СБПэй или через мобильное приложение своего банка.

Мы решили узнать, сколько можно сэкономить, если оплатить корзину с фруктами и овощами, которые следует включить в свой осенний рацион, через СБП.

Осеннее меню

В Англии распространено выражение: «Одно яблоко в день отпугивает доктора», и в нем есть доля правды. Употребление фруктов и овощей, особенно сезонных, полезно для здоровья: фрукты, только что сорванные с дерева, будут намного вкуснее, чем те, которые уже долго лежат на полках магазина, а овощи, выращенные естественным путем, принесут организму гораздо больше витаминов, чем парниковые.

Например, брокколи, также известные как «овощ, который вы ненавидели в детстве», улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и выводит токсины из организма. А по питательным свойствам белки, которые содержатся в брокколи, можно сравнить с белками, которые есть в говядине и куриных яйцах. В «Ленте» полкило этого овоща обойдется вам в 252 рубля, при этом кешбэк от покупки составит 7,5 рубля.

Тыква может быть не просто украшением к Хэллоуину, но и полезным ингредиентом для огромного количества блюд — для пирога, пюре, гарнира и даже для коктейля. В мякоти тыквы много карнитина, который обеспечивает организм энергией и способствует выведению шлаков, также она содержит витамин К, необходимый для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. Трехкилограммовую бутылочную тыкву в «Ленте» можно купить за 347 рублей, из них 10 рублей вернется на счет.

Универсальный солдат в мире фруктов — это яблоко. Одно среднее яблоко весом 200 грамм содержит 5 грамм клетчатки. Благодаря ей дольше сохраняется чувство сытости, в том числе поэтому большинство врачей рекомендует этот фрукт в качестве дополнения к ежедневному рациону. Килограмм сезонных яблок стоит 168 рублей, кешбэк составит 5 рублей.

Итого размер кешбэка — 22,5 рубля. Акция будет длиться до 31 октября. За это время можно запастись витаминами на зиму, например, засушить яблоки или сделать заготовки из тыквы, и вернуть до 1000 рублей.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!».

Полные правила акции доступны на сайте.

Все цены приведены без учета использования карты лояльности «Лента» по состоянию на 28 сентября в магазине в Тюмени.

 

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