Витаминный заряд: какие фрукты и овощи есть осенью

Тыква может быть не просто украшением к Хэллоуину, но и полезным ингредиентом для огромного количества блюд — для пирога, пюре, гарнира и даже для коктейля. В мякоти тыквы много карнитина, который обеспечивает организм энергией и способствует выведению шлаков, также она содержит витамин К, необходимый для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. Трехкилограммовую бутылочную тыкву в «Ленте» можно купить за 347 рублей, из них 10 рублей вернется на счет.