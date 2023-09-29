В Тюмени резко вырос спрос на авиабилеты в Дубай

Стоит отметить, что недавно 20 сентября Utair ввела дополнительный рейс. С октября в Дубай можно будет улететь в понедельник. Время в пути составит 5 часов 30 минут. Стоимость билетов на ближайший рейс начинается от 24 тысяч 733 рублей.