В Тюмени резко вырос спрос на авиабилеты в Дубай

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
За билет на 27 октября придётся отдать больше 80 тысяч рублей. По данным сервисов в ноябре цены снизятся до 25 тысяч рублей. Спрос на перелёты в ОАЭ снизится.
Аэропорт в Дубае часто используется для перелётов в другие страны мира.
Стоит отметить, что недавно 20 сентября Utair ввела дополнительный рейс. С октября в Дубай можно будет улететь в понедельник. Время в пути составит 5 часов 30 минут. Стоимость билетов на ближайший рейс начинается от 24 тысяч 733 рублей.