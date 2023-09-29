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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Тюменцы стремятся улететь в Дубай

В Тюмени резко вырос спрос на авиабилеты в Дубай

29 сентября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Тюменцы стремятся улететь в Дубай
Тюменцы стремятся улететь в ОАЭ в конце октября. Стоимость прямых рейсов тоже резко увеличилась.

За билет на 27 октября придётся отдать больше 80 тысяч рублей. По данным сервисов в ноябре цены снизятся до 25 тысяч рублей. Спрос на перелёты в ОАЭ снизится.

Аэропорт в Дубае часто используется для перелётов в другие страны мира.

Стоит отметить, что недавно 20 сентября Utair ввела дополнительный рейс. С октября в Дубай можно будет улететь в понедельник. Время в пути составит 5 часов 30 минут. Стоимость билетов на ближайший рейс начинается от 24 тысяч 733 рублей.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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