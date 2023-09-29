nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Тюмени добавили автобусы

В Тюмени на девяти маршрутах срочно добавили автобусы

29 сентября 2023, 13:55
Фото: Тюменьгортранс
В Тюмени добавили автобусы
Рост пассажиропотока отмечается в муниципальном транспорте Тюмени с начала месяца. В ходе мониторинга загруженности автобусов специалисты приняли решение о добавлении транспортных средств на девяти маршрутах.

Добавлены по одному автобусу на маршруты 4, 31, 44, 64, 73. Больше всего затруднений наблюдается в движение маршрута №65. Здесь добавлено сразу 4 автобуса среднего класса. На маршруты 24, 41, добавлены по два автобуса.

Чиновники обещают провести мониторинг движения транспорта ещё раз. Более того, в ближайшее время произойдёт перераспределение дачных автобусов на городские направления (сезон закроется в октябре). В «Тюменьгортрансе» отмечают, что регулярность рейсов зависит не только от организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, но и от внешних факторов, таких как дорожно-транспортные происшествия, снижение скорости движения транспортных средств, от неблагоприятных погодных условий или образовавшихся заторов на автомобильных дорогах.

Между тем в начале недели «Наш город» сообщал об огромных проблемах с маршрутками №84 на Лесобазе. Тюменцы не могут уехать домой даже поздно вечером. Некоторые горожане пересаживаются на автобусы №41, «туда хотя бы войти можно».

Общественный транспорт переполнен и в тюменских районах Ново-Патрушево и Московском тракте. Летом существующие маршруты справлялись с потоком пассажиров, но теперь в часы пик людям сложно ухать в центр. В Ново-Патрушево действует автобус №28 и маршрутки. Утром большинство из них переполнены, пассажирам приходится ждать другой автобус.

Читайте также:
Тюменцы не могут уехать на автобусах из Лесобазы, они переполнены даже поздно вечеромДве транспортные развязки появятся на новой объездной дороге в ТюмениНа содержание зимних дорог Тюмени выделили 1,5 млрд рублей
#Касается каждого#Александр Мязин#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
Сегодня, 03:12
«Знаете, где живете?»: 9 из 10 тюменцев не пройдут этот тест на знание истории города
Сегодня, 08:45
Тарифы ЖКХ станут для тюменцев катастрофой: как сократить расходы
Сегодня, 03:17
«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство
Сегодня, 06:02
В Тюмени больше не вакцинируют от коронавируса
Сегодня, 05:36
Витаминный заряд: какие фрукты и овощи есть осенью
Сегодня, 04:00