В Тюмени на девяти маршрутах срочно добавили автобусы

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Добавлены по одному автобусу на маршруты 4, 31, 44, 64, 73. Больше всего затруднений наблюдается в движение маршрута №65. Здесь добавлено сразу 4 автобуса среднего класса. На маршруты 24, 41, добавлены по два автобуса.
Чиновники обещают провести мониторинг движения транспорта ещё раз. Более того, в ближайшее время произойдёт перераспределение дачных автобусов на городские направления (сезон закроется в октябре). В «Тюменьгортрансе» отмечают, что регулярность рейсов зависит не только от организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, но и от внешних факторов, таких как дорожно-транспортные происшествия, снижение скорости движения транспортных средств, от неблагоприятных погодных условий или образовавшихся заторов на автомобильных дорогах.
Между тем в начале недели «Наш город» сообщал об огромных проблемах с маршрутками №84 на Лесобазе. Тюменцы не могут уехать домой даже поздно вечером. Некоторые горожане пересаживаются на автобусы №41, «туда хотя бы войти можно».
Общественный транспорт переполнен и в тюменских районах Ново-Патрушево и Московском тракте. Летом существующие маршруты справлялись с потоком пассажиров, но теперь в часы пик людям сложно ухать в центр. В Ново-Патрушево действует автобус №28 и маршрутки. Утром большинство из них переполнены, пассажирам приходится ждать другой автобус.