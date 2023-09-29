В Тюмени на девяти маршрутах срочно добавили автобусы

Чиновники обещают провести мониторинг движения транспорта ещё раз. Более того, в ближайшее время произойдёт перераспределение дачных автобусов на городские направления (сезон закроется в октябре). В «Тюменьгортрансе» отмечают, что регулярность рейсов зависит не только от организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, но и от внешних факторов, таких как дорожно-транспортные происшествия, снижение скорости движения транспортных средств, от неблагоприятных погодных условий или образовавшихся заторов на автомобильных дорогах.