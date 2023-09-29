В Тюмени больше не вакцинируют от коронавируса

И добавили, что в настоящее время в Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Она продлится до декабря. Всего в этом году планируют вакцинировать против гриппа 965,1 тысячу человек, в том числе 279,6 тысяч детей в возрасте от полугода.