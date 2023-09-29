В Тюмени больше не вакцинируют от коронавируса

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в эпидсезоне 2023–2024 годов, иммунизация лиц из групп риска будет возобновлена», — пояснили в ведомстве.
И добавили, что в настоящее время в Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Она продлится до декабря. Всего в этом году планируют вакцинировать против гриппа 965,1 тысячу человек, в том числе 279,6 тысяч детей в возрасте от полугода.
«Открывать дополнительные пункты вакцинации против гриппа не планируется в связи с высоким темпом вакцинации», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах, за исключением детского населения в возрастной группе 7-14 лет. Вирусы гриппа не циркулируют. Также отмечен рост числа заболевших COVID-19. За последнюю неделю в регионе было выявлено 149 случаев коронавирусной инфекции. Для сравнения, двумя неделями ранее COVID-19 заболели 75 человек за неделю.
Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.