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Работа автосервисов в Тюмени

В Тюмени бизнесмены распродают СТО и автомобильные сервисы

29 сентября 2023, 11:48
Фото: 1MI
Работа автосервисов в Тюмени
В областной столице предприниматели продают станции техобслуживания. Все сервисы арендуют помещения.

Стоимость СТО составляет от 1,5 до 6 млн рублей. Некоторые владельцы отмечают, что бизнес работает неплохо уже 5-6 лет. На данный момент в Тюмени действует 12 предложений для покупателей, прибыль автосервисов составляет от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Некоторым СТО требуется небольшой ремонт и замена специального оборудования.

Цена некоторых автосервисов постепенно снижается. На улице Камчатской у ЖК «Акватория» кузовной цех можно приобрести за 2,5 млн, ранее он стоил на 400 тысяч дороже.

«Наш город» сообщал, что всё чаще предприниматели избавляются от предприятий общепита, салонов красоты и даже строительных компаний.

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#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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