В Тюмени бизнесмены распродают СТО и автомобильные сервисы

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Стоимость СТО составляет от 1,5 до 6 млн рублей. Некоторые владельцы отмечают, что бизнес работает неплохо уже 5-6 лет. На данный момент в Тюмени действует 12 предложений для покупателей, прибыль автосервисов составляет от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Некоторым СТО требуется небольшой ремонт и замена специального оборудования.
Цена некоторых автосервисов постепенно снижается. На улице Камчатской у ЖК «Акватория» кузовной цех можно приобрести за 2,5 млн, ранее он стоил на 400 тысяч дороже.
«Наш город» сообщал, что всё чаще предприниматели избавляются от предприятий общепита, салонов красоты и даже строительных компаний.