В Тюмени бизнесмены распродают СТО и автомобильные сервисы

Стоимость СТО составляет от 1,5 до 6 млн рублей. Некоторые владельцы отмечают, что бизнес работает неплохо уже 5-6 лет. На данный момент в Тюмени действует 12 предложений для покупателей, прибыль автосервисов составляет от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Некоторым СТО требуется небольшой ремонт и замена специального оборудования.