В России стартовала масштабная акция «Цифровой Диктант»

В «Цифровом Диктанте» могут участвовать все возрастные группы, начиная с 10 лет. Участники проверят свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что акцию поддерживают технологические лидеры России, представители государства и бизнес-сообщества. Делегаты от ряда регионов приняли участие в церемонии открытия акции. Во всех субъектах РФ в течение более двух недель будут проходить образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы. Следить за календарем событий акции можно на сайте ЦифровойДиктант.рф.