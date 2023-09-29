В России стартовала масштабная акция «Цифровой Диктант»

Posted 29 сентября 2023, 17:18
Published 29 сентября 2023, 17:18
Modified 29 сентября 2023, 17:19
Updated 29 сентября 2023, 17:19
В первый день участниками диктанта стали около 35 тысяч человек.
Как передает rostovgazeta.ru, организатор акции – РАЭК, соорганизаторы — АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). Диктант проходит при поддержке Минцифры России и департамента информационных технологий города Москвы. Акция проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Генеральным партнером акции выступает «Авито». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.
Директор РАЭК и идеолог диктанта Сергей Гребенников побеседовал с организаторами и партнерами акции. По их мнению, диктант нужен в том числе для того, чтобы познакомить россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами.
В «Цифровом Диктанте» могут участвовать все возрастные группы, начиная с 10 лет. Участники проверят свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что акцию поддерживают технологические лидеры России, представители государства и бизнес-сообщества. Делегаты от ряда регионов приняли участие в церемонии открытия акции. Во всех субъектах РФ в течение более двух недель будут проходить образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы. Следить за календарем событий акции можно на сайте ЦифровойДиктант.рф.