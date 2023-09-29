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Posted 29 сентября 2023, 17:18

Published 29 сентября 2023, 17:18

Modified 29 сентября 2023, 17:19

Updated 29 сентября 2023, 17:19

В России стартовала масштабная акция «Цифровой Диктант»

29 сентября 2023, 17:18
Всероссийская акция «Цифровой Диктант» проходит с 29 сентября по 15 октября. Это самая масштабная акция в России по проверке знаний в сфере интернет-технологий. Пользователи смогут узнать свой уровень цифровых компетенций как в онлайн-, так и офлайн-формате.

В первый день участниками диктанта стали около 35 тысяч человек.

Как передает rostovgazeta.ru, организатор акции ­– РАЭК, соорганизаторы — АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). Диктант проходит при поддержке Минцифры России и департамента информационных технологий города Москвы. Акция проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Генеральным партнером акции выступает «Авито». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.

Директор РАЭК и идеолог диктанта Сергей Гребенников побеседовал с организаторами и партнерами акции. По их мнению, диктант нужен в том числе для того, чтобы познакомить россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами.

В «Цифровом Диктанте» могут участвовать все возрастные группы, начиная с 10 лет. Участники проверят свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что акцию поддерживают технологические лидеры России, представители государства и бизнес-сообщества. Делегаты от ряда регионов приняли участие в церемонии открытия акции. Во всех субъектах РФ в течение более двух недель будут проходить образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы. Следить за календарем событий акции можно на сайте ЦифровойДиктант.рф.

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