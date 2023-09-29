Уровень воды в реке Туре за сутки снизился на 6 сантиметров

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Река Тура продолжает мелеть: за сутки уровень воды снизился сразу на 6 сантиметров и теперь составляет -85 сантиметров. Отметим, что еще несколько дней назад, 25 сентября, уровень воды в реке составлял -66 сантиметров.
На резкое снижение уровня воды в реке могли повлиять не только климат и снижение осадков, но и плотины в Свердловской области. Если обмеление будет продолжаться в том же темпе, концентрация вредных веществ в реке может значительно возрасти.