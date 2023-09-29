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Уровень воды в реке Туре за сутки снизился на 6 сантиметров

Уровень воды в реке Туре за сутки снизился на 6 сантиметров

29 сентября 2023, 03:46
Фото: 1MI
Уровень воды в реке Туре продолжает стремительно снижаться. Это может грозить экологической катастрофой.

Река Тура продолжает мелеть: за сутки уровень воды снизился сразу на 6 сантиметров и теперь составляет -85 сантиметров. Отметим, что еще несколько дней назад, 25 сентября, уровень воды в реке составлял -66 сантиметров.

На резкое снижение уровня воды в реке могли повлиять не только климат и снижение осадков, но и плотины в Свердловской области. Если обмеление будет продолжаться в том же темпе, концентрация вредных веществ в реке может значительно возрасти.

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#Общество#Тюменская область#Экология#Река#Река Тура#Любовь Селезнева
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