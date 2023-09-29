Тюменцы начали терять интерес к ипотеке без господдержки

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Тюменцы постепенно отказываются брать ипотеку без господдержки. Это связано с тем, что банки начали выставлять высокие проценты по новым заявкам.
«Собирался купить квартиру на вторичном рынке. Сначала немного впал в шок от цены, она оказалась на процентов 10 выше, чем месяц назад, когда я только приценивался. А потом обратился в несколько банков и получил еще один шок: минимальная ставка, которую мне предложили, составила 16 процентов», — рассказал житель Тюмени изданию «URA.ru».
Эксперты в сфере недвижимости подтвердили, что из-за этого спрос на обычную ипотеку с конца августа упал в полтора раза. Статистика сейчас строится за счет обработки старых заявок, которые были получены до повышения ключевой ставки. По мнению специалистов, в конце октября данные статистики будут выглядеть иначе.