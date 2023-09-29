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Тюменцы начали терять интерес к ипотеке без господдержки

Тюменцы начали терять интерес к ипотеке без господдержки

29 сентября 2023, 05:35
Фото: Антон Засимов / 1MI
Из-за повышения ключевой ставки жители Тюменской области начали отказываться от обычной ипотеки. По словам экспертов, предварительно одобренные заявки по стандартной программе закончатся к концу октября.

Тюменцы постепенно отказываются брать ипотеку без господдержки. Это связано с тем, что банки начали выставлять высокие проценты по новым заявкам.

«Собирался купить квартиру на вторичном рынке. Сначала немного впал в шок от цены, она оказалась на процентов 10 выше, чем месяц назад, когда я только приценивался. А потом обратился в несколько банков и получил еще один шок: минимальная ставка, которую мне предложили, составила 16 процентов», — рассказал житель Тюмени изданию «URA.ru».

Эксперты в сфере недвижимости подтвердили, что из-за этого спрос на обычную ипотеку с конца августа упал в полтора раза. Статистика сейчас строится за счет обработки старых заявок, которые были получены до повышения ключевой ставки. По мнению специалистов, в конце октября данные статистики будут выглядеть иначе.

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#Общество#Экономика#Недвижимость#Тюменская область#Тюменцы#Ипотека#Процентные ставки#Любовь Селезнева
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