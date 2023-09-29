Тюменцы начали терять интерес к ипотеке без господдержки

Эксперты в сфере недвижимости подтвердили, что из-за этого спрос на обычную ипотеку с конца августа упал в полтора раза. Статистика сейчас строится за счет обработки старых заявок, которые были получены до повышения ключевой ставки. По мнению специалистов, в конце октября данные статистики будут выглядеть иначе.