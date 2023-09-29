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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Тюменцам рассказали, стоит ли ждать снижения цен на бензин

Тюменцам рассказали, стоит ли ждать снижения цен на бензин

29 сентября 2023, 06:03
Фото: 1MI
Власти приостановили экспорт бензина за границу. Последует ли за этим снижение цен на топливо — рассказывает эксперт.

После запрета на экспорт, бензин на тюменских АЗС резко подорожал. Директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов рассказал изданию «Саратов 24», что в этом случае зависит от государства и какие прогнозы можно сделать.

«Цены в принципе снижаются редко. По-научному это называется „эффект храповика“: цены либо идут вверх, либо останавливаются. В лучшем случае, немного снижаются. Ждать, что цены на бензин пойдут вниз из-за принятых решений, не стоило. Задача — остановить их рост», — пояснил Неверов.

Однако, по словам эксперта, даже приостановить рост цен получается не везде. Возможно, еще не перекрыты все пути вывоза топлива, к тому же на насыщение рынка нужно некоторое время.

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Неверов считает, что в нынешней ситуации необходимы решительные действия государства. Часть мер уже принята, еще часть сейчас прорабатывается. Это означает, что в ближайшее время ситуация с ценами на бензин должна стабилизироваться.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области стоимость топлива увеличилась более чем на 1 рубль. При этом биржевые цены снизились.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Цены#Прогнозы#Топливо#Бензин#Цены на бензин#Любовь Селезнева
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