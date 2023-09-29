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Posted 29 сентября, 05:02

Published 29 сентября, 05:02

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Тюменские специалисты по соцработе стали победителями всероссийского профконкурса

Тюменские специалисты по соцработе стали победителями всероссийского профконкурса

29 сентября 2023, 05:02
Фото: 1MI
Участники от Тюменской области заняли все первые места на XII всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере соцобслуживания. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства региона.

Состязания между специалистами социальной работы проводятся ежегодно. И каждый раз тюменцы показывают на них высокую степень профессионализма. В этом году в финал федерального конкурса от региона вышли четыре специалиста, трое из них являются сотрудниками областного центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации:

  • Маргарита Бабушкина, директор учреждения — главный приз в специальной номинации «Успех года»;
  • Светлана Драчева, замдиректора центра — первое место в номинации «Лучшая практика ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе детьми-инвалидами»;
  • Сергей Павлов, специалист отдела по социальному проектированию — в номинации «Лучший проект добровольческой организации (волонтеров), реализованный в сфере социального обслуживания».

Еще одна победа досталась заведующему сектором статистики, анализа и мониторинга регионального центра «Семья» Ирине Рекуновой. У нее второе место в номинации — «За долголетие».

«Тюменская область ежегодно входит в число победителей всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания. Замечательно, что наш опыт получает высокую оценку на федеральном уровне и мы всегда с радостью готовы делиться им с коллегами из других регионов. Наши специалисты никогда не останавливаются и продолжают развиваться, работая на благо жителей Тюменской области», — отметил директор департамента соцразвития ТО Дмитрий Грамотин.

Профессиональный конкурс для соцработников проводит Минтруда РФ. В 2023 году на него заявились порядка трех тысяч специалистов со всей страны — в полтора раза больше, чем на предыдущий.

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