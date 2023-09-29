Тюменские специалисты по соцработе стали победителями всероссийского профконкурса

Состязания между специалистами социальной работы проводятся ежегодно. И каждый раз тюменцы показывают на них высокую степень профессионализма. В этом году в финал федерального конкурса от региона вышли четыре специалиста, трое из них являются сотрудниками областного центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации: