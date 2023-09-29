Тюменские специалисты по соцработе стали победителями всероссийского профконкурса

Posted 29 сентября, 05:02
Published 29 сентября, 05:02
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Состязания между специалистами социальной работы проводятся ежегодно. И каждый раз тюменцы показывают на них высокую степень профессионализма. В этом году в финал федерального конкурса от региона вышли четыре специалиста, трое из них являются сотрудниками областного центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации:
Еще одна победа досталась заведующему сектором статистики, анализа и мониторинга регионального центра «Семья» Ирине Рекуновой. У нее второе место в номинации — «За долголетие».
«Тюменская область ежегодно входит в число победителей всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания. Замечательно, что наш опыт получает высокую оценку на федеральном уровне и мы всегда с радостью готовы делиться им с коллегами из других регионов. Наши специалисты никогда не останавливаются и продолжают развиваться, работая на благо жителей Тюменской области», — отметил директор департамента соцразвития ТО Дмитрий Грамотин.
Профессиональный конкурс для соцработников проводит Минтруда РФ. В 2023 году на него заявились порядка трех тысяч специалистов со всей страны — в полтора раза больше, чем на предыдущий.