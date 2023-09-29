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Смог в Тобольске

Тобольск накрыл смог, город весь в дыму от лесных пожаров

29 сентября 2023, 16:38
Фото: Житель Тобольска Владимир Д.
Смог в Тобольске
В городе с самого утра ощущается запах гари. Тобольск полностью в дыму из-за лесных пожаров в Свердловской области.
«Дышать некомфортно. Я аллергик, в пять вышла из офиса, только дыхнула, так кашель скрутил», — сообщила «Нашему городу» жительница Тобольска Елена Х.

Стоит отметить, что 28 сентября дым появился в Ишиме, а до этого запах гари ощущали в Тюмени. Ожидается, что в ближайшее время в Свердловской области пройдут дожди, это должно снизить число очагов лесных пожаров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в октябре в Тюменской области ожидается относительно тёплая погода. Температура воздуха днём в первых числа месяца составит + 18 градусов.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Смог
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