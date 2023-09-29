Тобольск накрыл смог, город весь в дыму от лесных пожаров

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
«Дышать некомфортно. Я аллергик, в пять вышла из офиса, только дыхнула, так кашель скрутил», — сообщила «Нашему городу» жительница Тобольска Елена Х.
Стоит отметить, что 28 сентября дым появился в Ишиме, а до этого запах гари ощущали в Тюмени. Ожидается, что в ближайшее время в Свердловской области пройдут дожди, это должно снизить число очагов лесных пожаров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в октябре в Тюменской области ожидается относительно тёплая погода. Температура воздуха днём в первых числа месяца составит + 18 градусов.