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Скончался первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков

Скончался первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков

29 сентября 2023, 03:03
Фото: 1MI
Геннадий Райков был главой тюменской администрации с 1991 по 1993 год. Позже он возглавлял совет директоров Федерального центра информатизации при ЦИК РФ.

На 85-м году жизни скончался первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков. Он родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. В Тюмень переехал в 1977 году и занял должность главного инженера Тюменского моторного завода Минавиапрома СССР, в дальнейшем став директором этого предприятия.

По Указу Президента России Бориса Ельцина в 1991 году Райков был назначен главой администрации Тюмени, в 1993 году он добровольно ушел в отставку. На протяжении нескольких созывов Райков работал в Госдуме, а после — членом Центральной избирательной комиссии РФ.

В августе Геннадию Райкову исполнилось 84 годаВ августе Геннадию Райкову исполнилось 84 года
В августе Геннадию Райкову исполнилось 84 года
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Как рассказал «ТАСС» бывший член ЦИК РФ Леонид Ивлев, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Он гулял вечером, вдруг стало плохо, вызвали скорую, скорая констатировала, что он ушел из жизни», — сообщил депутат.

Он отметил, что на данный момент нет информации, где и когда состоятся похороны Райкова.

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