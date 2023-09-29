Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
На 85-м году жизни скончался первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков. Он родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. В Тюмень переехал в 1977 году и занял должность главного инженера Тюменского моторного завода Минавиапрома СССР, в дальнейшем став директором этого предприятия.
По Указу Президента России Бориса Ельцина в 1991 году Райков был назначен главой администрации Тюмени, в 1993 году он добровольно ушел в отставку. На протяжении нескольких созывов Райков работал в Госдуме, а после — членом Центральной избирательной комиссии РФ.
Как рассказал «ТАСС» бывший член ЦИК РФ Леонид Ивлев, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
«Он гулял вечером, вдруг стало плохо, вызвали скорую, скорая констатировала, что он ушел из жизни», — сообщил депутат.
Он отметил, что на данный момент нет информации, где и когда состоятся похороны Райкова.