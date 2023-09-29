На 85-м году жизни скончался первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков. Он родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. В Тюмень переехал в 1977 году и занял должность главного инженера Тюменского моторного завода Минавиапрома СССР, в дальнейшем став директором этого предприятия.