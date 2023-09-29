Огромная пробка в 9 километров остановила движение в Тюмени

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Машины встали в центре Тюмени на Объездной дороге и Мельникайте.
«В район Московского тракта такси стараются не ездить, ожидание почти 45 минут», — сообщил «Нашему городу» водитель Алексей Р.
Огромная пробка в 9 километров остановила движение на Объездная дороге и Мельникайте. Серьёзные заторы на Московском тракте за пределами Тюмени. По данным сервиса 2ГИС, в час пик произошло 5 ДТП.
Ранее «Наш город» отмечал, что 28 сентября в Тюмени произошло сразу 9 аварий. При этом пробки на загородных трассах снизились.