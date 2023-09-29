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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Пробки в Тюмени

Огромная пробка в 9 километров остановила движение в Тюмени

29 сентября 2023, 13:09
Фото: 1MI
Пробки в Тюмени
Крупные заторы сковали Тюмень в пятницу. Горожане не могут вернуться домой или выехать за пределы областной столицы.

Машины встали в центре Тюмени на Объездной дороге и Мельникайте.

«В район Московского тракта такси стараются не ездить, ожидание почти 45 минут», — сообщил «Нашему городу» водитель Алексей Р.

Огромная пробка в 9 километров остановила движение на Объездная дороге и Мельникайте. Серьёзные заторы на Московском тракте за пределами Тюмени. По данным сервиса 2ГИС, в час пик произошло 5 ДТП.

Ранее «Наш город» отмечал, что 28 сентября в Тюмени произошло сразу 9 аварий. При этом пробки на загородных трассах снизились.

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