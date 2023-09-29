nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Вечерние новости Тюмени

Итоги дня Тюмени: запрет дронов, новые автобусы, вакцинация против коронавируса

29 сентября 2023, 18:45
Фото: 1MI
Вечерние новости Тюмени
Дайджест событий Тюменской области за 29 сентября.
Сюжет
Итоги

Губернатор Моор запретил тюменцам пользоваться беспилотниками

Подписан запрет на использование гражданских дронов. Ряд организаций смогут их использовать по разрешению.

БПЛА смогут использовать в предприятия АПК, геодезисты, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Для этого нужно будет получить разрешение.

В Тюмени добавили новые автобусы на некоторые маршруты

В муниципальном транспорте Тюмени с начала месяца отмечается рост числа пассажиров. В ходе мониторинга загруженности автобусов специалисты приняли решение о добавлении транспортных средств на девяти маршрутах.

Добавлены по одному автобусу на маршруты 4, 31, 44, 64, 73. Больше всего затруднений наблюдается в движение маршрута №65. Здесь добавлено сразу 4 автобуса среднего класса. На маршруты 24, 41, добавлены по два автобуса. В ближайшее время произойдёт перераспределение дачных автобусов на городские направления.

В Тюмени больше не вакцинируют от коронавируса

Вакцинация против COVID-19 завершена в связи со стабильной эпидемиологической ситуацией.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в эпидсезоне 2023–2024 годов, иммунизация лиц из групп риска будет возобновлена», — пояснили в ведомстве.

До декабря в регионе продлится прививочная компания против гриппа. Всего в этом году планируют вакцинировать против гриппа 965,1 тысячу человек, в том числе 279,6 тысяч детей в возрасте от полугода.

Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили

Эдуард Бондарев учится в магистратуре института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO. Сейчас он находится в Сантьяго по программе обмена с Университетом имени Бернардо О’Хиггинса.

ТюмГУ имеет широкую сеть университетов-партнеров за рубежом и многие из заключенных с ними соглашений о сотрудничестве предусматривают возможность студенческого обмена. В ТюмГУ есть специальная программа «Семестр за рубежом», но можно поехать на стажировку в индивидуальном порядке.

Тюменец Эдуард Бондарев — магистрант второго курса института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO. Он в Сантьяго и принимает активное участие в разработке и улучшении программ студенческого обмена, а также работает над продвижением российского образования за границей. Студент из Тюмени отметил, что всегда хотел посетить этот далекий регион мира и начать изучать испанский язык

Читайте также:
Итоги дня Тюмени: еще одна полоса на объездной, парковка БРДМ, рухнул потолок в школеИтоги дня Тюмени: падение цен на недвижимость, дроны на тюменских дорогах, запах гариИтоги дня Тюмени: нашли 13-летнего мальчика, сгорели декорации, суд над Черепановым
#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Итоги
Подпишитесь
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
Сегодня, 03:12
«Знаете, где живете?»: 9 из 10 тюменцев не пройдут этот тест на знание истории города
Сегодня, 08:45
Тарифы ЖКХ станут для тюменцев катастрофой: как сократить расходы
Сегодня, 03:17
«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство
Сегодня, 06:02
В Тюмени больше не вакцинируют от коронавируса
Сегодня, 05:36
Витаминный заряд: какие фрукты и овощи есть осенью
Сегодня, 04:00