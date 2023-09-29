Итоги дня Тюмени: запрет дронов, новые автобусы, вакцинация против коронавируса

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
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Updated Сегодня, 18:45
Подписан запрет на использование гражданских дронов. Ряд организаций смогут их использовать по разрешению.
БПЛА смогут использовать в предприятия АПК, геодезисты, для обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Для этого нужно будет получить разрешение.
В муниципальном транспорте Тюмени с начала месяца отмечается рост числа пассажиров. В ходе мониторинга загруженности автобусов специалисты приняли решение о добавлении транспортных средств на девяти маршрутах.
Добавлены по одному автобусу на маршруты 4, 31, 44, 64, 73. Больше всего затруднений наблюдается в движение маршрута №65. Здесь добавлено сразу 4 автобуса среднего класса. На маршруты 24, 41, добавлены по два автобуса. В ближайшее время произойдёт перераспределение дачных автобусов на городские направления.
Вакцинация против COVID-19 завершена в связи со стабильной эпидемиологической ситуацией.
«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в эпидсезоне 2023–2024 годов, иммунизация лиц из групп риска будет возобновлена», — пояснили в ведомстве.
До декабря в регионе продлится прививочная компания против гриппа. Всего в этом году планируют вакцинировать против гриппа 965,1 тысячу человек, в том числе 279,6 тысяч детей в возрасте от полугода.
Эдуард Бондарев учится в магистратуре института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO. Сейчас он находится в Сантьяго по программе обмена с Университетом имени Бернардо О’Хиггинса.
ТюмГУ имеет широкую сеть университетов-партнеров за рубежом и многие из заключенных с ними соглашений о сотрудничестве предусматривают возможность студенческого обмена. В ТюмГУ есть специальная программа «Семестр за рубежом», но можно поехать на стажировку в индивидуальном порядке.
Тюменец Эдуард Бондарев — магистрант второго курса института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO. Он в Сантьяго и принимает активное участие в разработке и улучшении программ студенческого обмена, а также работает над продвижением российского образования за границей. Студент из Тюмени отметил, что всегда хотел посетить этот далекий регион мира и начать изучать испанский язык