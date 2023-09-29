Итоги дня Тюмени: запрет дронов, новые автобусы, вакцинация против коронавируса

Тюменец Эдуард Бондарев — магистрант второго курса института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO. Он в Сантьяго и принимает активное участие в разработке и улучшении программ студенческого обмена, а также работает над продвижением российского образования за границей. Студент из Тюмени отметил, что всегда хотел посетить этот далекий регион мира и начать изучать испанский язык