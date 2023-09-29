Исследование: в каждой пятой сделке стартапов в России DeepTech

Стоит отметить, что DeepTech представляет собой разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, беспилотники и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, блокчейна, агротехнологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Такие стартапы могут внести значительные изменения в работу отраслей и создать новые рынки. Особенно привлекательной является сфера life sciences, которая является наиболее востребованным направлением DeepTech среди инвесторов в России. Это медицинские устройства, персонализированная медицина на основе искусственного интеллекта, генетика, синтетическая биология. Инвестиции в эту сферу составляют 46,1 процента от общего объема.