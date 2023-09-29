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Исследование: в каждой пятой сделке стартапов в России DeepTech

Исследование: в каждой пятой сделке стартапов в России DeepTech

29 сентября 2023, 14:04
Фото: 1MI
Специалисты венчурного фонда «Восход», Агентства инноваций Москвы и группа «Интеррос» провели совместное исследование рынка глубоких технологий. С 2017 года по 2022 год доля инвестиций в DeepTech в РФ в общем объеме венчурных вложений была в диапазоне от 8 до 19%.

Издание информирует, что об этом рассказал партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов. Также, по его словам, в январе — июле 2023 года венчурные инвестиции выросли на 15 процентов к такому же периоду 2022 года — до 79,5 миллиона долларов. Средний размер инвестиций в один DeepTech-проект — 2,1 миллиона долларов в прошлом году.

Стоит отметить, что DeepTech представляет собой разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, беспилотники и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, блокчейна, агротехнологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Такие стартапы могут внести значительные изменения в работу отраслей и создать новые рынки. Особенно привлекательной является сфера life sciences, которая является наиболее востребованным направлением DeepTech среди инвесторов в России. Это медицинские устройства, персонализированная медицина на основе искусственного интеллекта, генетика, синтетическая биология. Инвестиции в эту сферу составляют 46,1 процента от общего объема.

Также крупные финансирования получили робототехника и сенсорика (17,5 процента всех инвестиций с 2017 года) и искусственный интеллект (12,7 процента инвестиций). Об этом рассказала Анна Раевская, руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы, в ходе презентации.

Надо заметить, что 89 процентов NFT-токенов ничего не стоят, поскольку находятся в серой зоне и их права не подтверждены. Поэтому будущее за легальными токенами, первые из которых были выпущены компанией «Интеррос» бизнесмена Потанина на фрески Эрмитажа.

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