Грозный станет культурной столицей России на 2025 год

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:00
В 2024 году статус культурной столицы получил Нижний Новгород. Однако Николай Новичков, председатель оргкомитета и депутат Госдумы, объявил о том, что Грозному будет присвоен этот статус на 2025 год в ходе прощания конкурса. Он считает это решение «мудрым» и полагает, что оно поможет городам лучше подготовиться к будущим мероприятиям, включая финансирование.
По словам Новичкова, в следующие годы разные города также могут стать культурными столицами. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Конкурс «Культурная столица года» начался в 2023 году и предлагает культурно-образовательные проекты, которые могут быть реализованы при получении статуса культурной столицы. В нем могут участвовать команды из административных центров субъектов России и городских округов с населением не менее 250 тысяч человек. Представители Москвы и Санкт-Петербурга могут участвовать только как соорганизаторы и эксперты.