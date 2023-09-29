Грозный станет культурной столицей России на 2025 год

Конкурс «Культурная столица года» начался в 2023 году и предлагает культурно-образовательные проекты, которые могут быть реализованы при получении статуса культурной столицы. В нем могут участвовать команды из административных центров субъектов России и городских округов с населением не менее 250 тысяч человек. Представители Москвы и Санкт-Петербурга могут участвовать только как соорганизаторы и эксперты.