Жители Тюменской области могут принять участие в «Цифровом Диктанте»

Тестирование делится на четыре блока. Первый — знание базовых программ, приложений и устройств. Второй — работа с социальными сетями, интернет-магазинами и прочими сервисами. Третий — защита персональных данных. Четвертый — искусственный интеллект и голосовые помощники. Все вопросы составлялись при участии представителей российских IT-компаний.