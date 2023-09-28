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Жители Тюменской области могут принять участие в «Цифровом Диктанте»

Жители Тюменской области могут принять участие в «Цифровом Диктанте»

28 сентября 2023, 07:51
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
В «Цифровом Диктанте» могут принять участие тюменцы разных возрастных категорий. Всероссийская акция будет проводиться как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

С 29 сентября по 15 октября во всех регионах России будет проходить акция «Цифровой Диктант» — самая масштабная проверка знаний в области цифровой грамотности. Принять участие могут россияне любых возрастов: тесты разрабатывались с учетом возрастных категорий.

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, тюменцы могут принять участие как в онлайн-, так и в офлайн-формате: для этого будут оборудованы специальные площадки.

Тестирование делится на четыре блока. Первый — знание базовых программ, приложений и устройств. Второй — работа с социальными сетями, интернет-магазинами и прочими сервисами. Третий — защита персональных данных. Четвертый — искусственный интеллект и голосовые помощники. Все вопросы составлялись при участии представителей российских IT-компаний.

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#Общество#Технологии#Тюменская область#Образование#Тюменцы#IT-технологии#Акция#Диктант#Любовь Селезнева
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