Жители Тюменской области могут принять участие в «Цифровом Диктанте»

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
С 29 сентября по 15 октября во всех регионах России будет проходить акция «Цифровой Диктант» — самая масштабная проверка знаний в области цифровой грамотности. Принять участие могут россияне любых возрастов: тесты разрабатывались с учетом возрастных категорий.
Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, тюменцы могут принять участие как в онлайн-, так и в офлайн-формате: для этого будут оборудованы специальные площадки.
Тестирование делится на четыре блока. Первый — знание базовых программ, приложений и устройств. Второй — работа с социальными сетями, интернет-магазинами и прочими сервисами. Третий — защита персональных данных. Четвертый — искусственный интеллект и голосовые помощники. Все вопросы составлялись при участии представителей российских IT-компаний.