В Тюменской области появятся зимние маршруты для иностранных туристов

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
Власти Тюменской области занимаются созданием зимних туристических маршрутов для иностранцев. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев рассказал изданию «ТАСС», что проект разрабатывается совместно с комитетом по туризму Москвы «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири».
В этом месяце 30 индийских туроператоров приезжали в Тюменскую область и оценили туристический маршрут, объединяющий Москву и Тюмень. Позже они поделились своими пожеланиями и отметили развитую инфраструктуру региона.
«Делегации сказали, что самое интересное, что они видели в стране, было показано здесь, у нас в Сибири. За четыре дня наши гости открыли для себя Тюменскую область, избавились от стереотипов и узнали для себя много нового. Представители индийского турбизнеса побывали в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, посетили музеи, термальные источники и этностойбище, отведали блюда сибирской кухни, были посвящены в нефтяники», — рассказал Пантелеев.
Он также отметил, что маршрут не будет ограничиваться только Тюменской областью. В планах включить в него города Урала и Ханты-Мансийского автономного округа.