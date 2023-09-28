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Туристы смогут посетить как основные достопримечательности, так и нестандартные места

В Тюменской области появятся зимние маршруты для иностранных туристов

28 сентября 2023, 03:39
Фото: 1MI
Туристы смогут посетить как основные достопримечательности, так и нестандартные места
Туристический проект «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири» объединил Москву и Тюмень. Он ориентирован на путешественников из Азии и включает в себя четыре маршрута.
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Туризм

Власти Тюменской области занимаются созданием зимних туристических маршрутов для иностранцев. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев рассказал изданию «ТАСС», что проект разрабатывается совместно с комитетом по туризму Москвы «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири».

В этом месяце 30 индийских туроператоров приезжали в Тюменскую область и оценили туристический маршрут, объединяющий Москву и Тюмень. Позже они поделились своими пожеланиями и отметили развитую инфраструктуру региона.

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«Делегации сказали, что самое интересное, что они видели в стране, было показано здесь, у нас в Сибири. За четыре дня наши гости открыли для себя Тюменскую область, избавились от стереотипов и узнали для себя много нового. Представители индийского турбизнеса побывали в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, посетили музеи, термальные источники и этностойбище, отведали блюда сибирской кухни, были посвящены в нефтяники», — рассказал Пантелеев.

Он также отметил, что маршрут не будет ограничиваться только Тюменской областью. В планах включить в него города Урала и Ханты-Мансийского автономного округа.

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#Общество#Тюменская область#Туризм#Туристы#Путешествия#Любовь Селезнева
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