В Тюмени резко выросла цена на земельные участки под ИЖС

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
По данным «Нашего города», относительно недорого можно приобрести только землю для дачи. Средняя цена участков в этом сегменте составляет около 30-50 тысяч рублей. ИЖС уже значительно дороже, уже 250 — 350 тысяч за сотку.
В Тюменской области на продажу выставлено 3,5 тысячи участков, около Тюмени 1,4 тысячи. В основном их покупают для строительства дома и переезда из города.
Ранее «Наш город» в целях комплексного развития несмежных территорий в районе улицы под изъятие попадут земли площадью 2,7 гектаров в границах улиц Смоленская, Минская, Минская — Киевская.