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Дачи тоже дорожают

В Тюмени резко выросла цена на земельные участки под ИЖС

28 сентября 2023, 18:12
Фото: 1MI
Дачи тоже дорожают
В областной столице стоимость участков для строительства домов за год выросла на 10-15%. Эксперты отмечают высокий спрос на загородную недвижимость.

По данным «Нашего города», относительно недорого можно приобрести только землю для дачи. Средняя цена участков в этом сегменте составляет около 30-50 тысяч рублей. ИЖС уже значительно дороже, уже 250 — 350 тысяч за сотку.

В Тюменской области на продажу выставлено 3,5 тысячи участков, около Тюмени 1,4 тысячи. В основном их покупают для строительства дома и переезда из города.

Ранее «Наш город» в целях комплексного развития несмежных территорий в районе улицы под изъятие попадут земли площадью 2,7 гектаров в границах улиц Смоленская, Минская, Минская — Киевская.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Земельные участки
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