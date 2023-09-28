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В Тюмени насмерть сбили пешехода

В Тюмени насмерть сбили пешехода

28 сентября 2023, 03:48
Фото: ГИБДД
Трагедия произошла в среду в одиннадцатом часу вечера на пересечении улиц Калинина и Ставропольской.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

67-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал водитель автомобиля Lada Priora. От полученных травм он скончался на месте ЧП.

По предварительным данным, на данном участке автодороге в момент трагедии не работало освещение из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе. Известно, что водителю Lada Priora 21 год, стаж за рулем четыре года.

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник утром, 25 сентября, на мосту Монтажников водитель Lada Priora влетел в дорожное ограждение. В аварии погиб пассажир легковушки, 20-летнего водителя с травмами доставили в больницу.

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