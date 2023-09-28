В Тюмени из продажи изымают ветчину «Вязанка», в которой нашли вирус чумы

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
«В продукции „Ветчина Филейская Столичная“, фасовка 450 г, выработанная 25.08.2023 выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Согласно сведений из ФГИС „Меркурий“, указанная свиноводческая продукция в больших объемах поступила на предприятия торговли на территории Тюмени», — отмечено в документе, направленном тюменским предприятиям потребительского рынка.
В письме отмечено, что вся данная колбасная продукция будет изъята из оборота. Предприятиям предлагается сдать пробы ветчины на лабораторный анализ для выяснения того, есть ли ней возбудитель чумы. Если он не будет обнаружен, будет подтверждена безопасность товара, пишет Ура. Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме в ноябре 2021 года был введен карантин в связи со вспышкой вируса африканской чумы свиней. Тогда вся продукция была утилизирована.