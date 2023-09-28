В Тюмени из продажи изымают ветчину «Вязанка», в которой нашли вирус чумы

В письме отмечено, что вся данная колбасная продукция будет изъята из оборота. Предприятиям предлагается сдать пробы ветчины на лабораторный анализ для выяснения того, есть ли ней возбудитель чумы. Если он не будет обнаружен, будет подтверждена безопасность товара, пишет Ура. Ру.