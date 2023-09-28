В самом центре Тюмени произошел потоп из-за сломавшегося фонтана. Видео

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Здесь сломался фонтан. Вода подтопила прилегающую территорию, ситуацию осложняет ветер. Ожидается, что сезон фонтанов в Тюмени закроют в октября, на данный момент они продолжают работу.
Ранее «Наш город» отмечал, что 22 июня в Тюмени двухлетний ребенок провалился в сухой фонтан в сквере Льва Ровнина. ЧП произошло вечером. Мальчик наступил на решетку фонтана и провалился. Серьёзных травм удалось избежать. Ребенок не бегал и не прыгал, он сделал несколько шагов и просто провалился.