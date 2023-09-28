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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Вода подтопила прилегающую территорию

В самом центре Тюмени произошел потоп из-за сломавшегося фонтана. Видео

28 сентября 2023, 16:08
Фото: 1MI
Вода подтопила прилегающую территорию
Подписчик «Нашего города» сообщает о потопе на площадь Единства и Согласия в Тюмени.

Здесь сломался фонтан. Вода подтопила прилегающую территорию, ситуацию осложняет ветер. Ожидается, что сезон фонтанов в Тюмени закроют в октября, на данный момент они продолжают работу.

Видео: подписчик "Нашего города"

Ранее «Наш город» отмечал, что 22 июня в Тюмени двухлетний ребенок провалился в сухой фонтан в сквере Льва Ровнина. ЧП произошло вечером. Мальчик наступил на решетку фонтана и провалился. Серьёзных травм удалось избежать. Ребенок не бегал и не прыгал, он сделал несколько шагов и просто провалился.

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#Общество#Видео#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Фонтан
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