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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Смог около Ишима

В Ишиме смог, в городе ощущается запах гари

28 сентября 2023, 12:54
Фото: ГИБДД
Смог около Ишима
Смог добрался и до Ишима. Видимость на местных дорогах снизилась до 350 метров.

По данным местных жителей, в городе ощущается запах гари. Дым в город принёс юго-западный ветер из Свердловской области.

«Раньше не было подобного Земли пахали, косили да и лесники работали в связке с авиалесоохраной», — сообщил «Нашему городу» Вадим М.

Тюменцы третий день жалуются на неприятный запах на улице. Смог окутал областную столицу, по данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе над городом превышает в 2,1. В Тюменской области в настоящее время действующих лесных пожаров нет. По данным «Нашего города», сильные пожары отмечаются в Свердловской области.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Смог
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