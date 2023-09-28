В Ишиме смог, в городе ощущается запах гари

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По данным местных жителей, в городе ощущается запах гари. Дым в город принёс юго-западный ветер из Свердловской области.
«Раньше не было подобного Земли пахали, косили да и лесники работали в связке с авиалесоохраной», — сообщил «Нашему городу» Вадим М.
Тюменцы третий день жалуются на неприятный запах на улице. Смог окутал областную столицу, по данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе над городом превышает в 2,1. В Тюменской области в настоящее время действующих лесных пожаров нет. По данным «Нашего города», сильные пожары отмечаются в Свердловской области.