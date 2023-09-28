Тюменский депутат насмерть задавил маленького ребенка

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
О происшествии стало известно 28 сентября.
«Инцидент зарегистрирован в Ярковском районе. Происшествие произошло не на дороге общего пользования», — подтвердили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.
Автоинспекторы передали дело следователям СК РФ. Именно они установят все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, за рулём трактора был Валерий Дементиев, он был избран в думу Староалександровского сельского поселения.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме судят 25-летнего водителя за смертельное ДТП. В аварии погиб 6-летний ребенок. По данным следователей СРК, маленькую девочку вечером из детского сада забрала ее несовершеннолетняя родственница.