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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Трактор задавил ребенка

Тюменский депутат насмерть задавил маленького ребенка

28 сентября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Трактор задавил ребенка
В Ярковском районе в прошлое воскресенье произошел несчастный случай. Местный депутат задавил ребенка, он скончался.

О происшествии стало известно 28 сентября.

«Инцидент зарегистрирован в Ярковском районе. Происшествие произошло не на дороге общего пользования», — подтвердили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.

Автоинспекторы передали дело следователям СК РФ. Именно они установят все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, за рулём трактора был Валерий Дементиев, он был избран в думу Староалександровского сельского поселения.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме судят 25-летнего водителя за смертельное ДТП. В аварии погиб 6-летний ребенок. По данным следователей СРК, маленькую девочку вечером из детского сада забрала ее несовершеннолетняя родственница.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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