Тюменская облдума потратит 1,5 млн рублей на элитный отель в центре города

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
По данным лота № 0167200003423006338 на сайте Госзакупки, для этих целей выделены 1,5 млн рублей. Отель должен находиться в центре Тюмени. Для гостей должен быть организован шведский стол, безлимитный интернет.
За сутки проживания в номере предлагается платить 21 тысячу рублей. Услуги должны быть оказаны до мая 2024 года.
«Возникает ощущение, что в оплачиваемой гостинице, будут назначаться свидания», — отмечает один из жителей Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что около 360 школьников из Нижневартовска отправят в детские лагеря Тюменской области. При этом средняя стоимость путёвки составит около 60 тысяч рублей — цену можно сравнить с отдыхом в Турции на 1 человека.