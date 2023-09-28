Тюменская облдума потратит 1,5 млн рублей на элитный отель в центре города

Ранее «Наш город» сообщал, что около 360 школьников из Нижневартовска отправят в детские лагеря Тюменской области. При этом средняя стоимость путёвки составит около 60 тысяч рублей — цену можно сравнить с отдыхом в Турции на 1 человека.