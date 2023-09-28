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Здание облдумы в Тюмени

Тюменская облдума потратит 1,5 млн рублей на элитный отель в центре города

28 сентября 2023, 16:26
Фото: 1MI
Здание облдумы в Тюмени
Для нужд Тюменской облдумы ищут отель. В нём будут размещаться гости Тюмени.

По данным лота № 0167200003423006338 на сайте Госзакупки, для этих целей выделены 1,5 млн рублей. Отель должен находиться в центре Тюмени. Для гостей должен быть организован шведский стол, безлимитный интернет.

За сутки проживания в номере предлагается платить 21 тысячу рублей. Услуги должны быть оказаны до мая 2024 года.

«Возникает ощущение, что в оплачиваемой гостинице, будут назначаться свидания», — отмечает один из жителей Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что около 360 школьников из Нижневартовска отправят в детские лагеря Тюменской области. При этом средняя стоимость путёвки составит около 60 тысяч рублей — цену можно сравнить с отдыхом в Турции на 1 человека.

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